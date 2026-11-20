فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

راسل معجب بمكلارين "السريعة بشكل استثنائي" مع تأجيل اختبار أرضية نوريس بسبب الأمطار

سائق مرسيدس تصدّر توقيتات حصة التجارب الحرة الثانية في لاس فيغاس، لكنه يعتقد أن مكلارين كانت الفريق الأسرع بالفعل.

منشور: 20-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

ظهر جورج راسل من العدم ليسجل الزمن الأسرع في المراحل الختامية من حصة التجارب الحرة الثانية للفورمولا 1 في لاس فيغاس، رغم أن بيير غاسلي سائق ألبين كاد أن يتسبب في مفاجأة كبيرة بتجاوزه. لكن السائق الفرنسي أنهى الحصة متأخرًا بفارق 0.071 ثانية فقط، ليضع فريق مرسيدس المصنعي في صدارة جدول الأزمنة.

لكن راسل يرى أن هذه النتيجة لا تعكس الصورة الحقيقية. فخلال معظم فترات حصة التجارب الحرة الثانية، سواء باستخدام إطارات الأمطار أو إطارات إنترميديت، كانت مكلارين هي من تفرض الإيقاع، بينما واجه ثنائي مرسيدس صعوبات أكبر.

واعترف راسل في بادوك لاس فيغاس قائلًا: "أعتقد أننا، واقعيًا، لم نكن على الأرجح الأسرع اليوم".

وأضاف: "بدت مكلارين سريعة بشكل استثنائي، كما بدا شارل سريعًا جدًا في بعض الفترات. نحن فقط نجحنا في تسجيل اللفة. كان المسار في أكثر حالاته جفافًا، ولم يشارك نوريس في تلك الفترة".

ويعتقد السائق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم أن مرسيدس لا تزال بحاجة إلى إنجاز بعض العمل، خصوصًا أن الإحساس بالسيارة في الظروف الماطرة لم يكن جيدًا كما كان قبل أسبوعين في ساو باولو.

وأضاف: "لذلك، نعم، لدينا بعض الأمور التي يتعين علينا فهمها، لأننا كنا تنافسيين للغاية في الظروف الماطرة الأسبوع الماضي، لكنني أنا وكيمي كنا بعيدين عن الإيقاع اليوم".

وتتمثل الأخبار الجيدة في أن توقعات الطقس تشير إلى أن اليومين المقبلين سيكونان جافين، رغم أن ذلك يضع الفرق أمام تعقيدات هائلة أيضًا. إذ سيحوّل ذلك جائزة لاس فيغاس الكبرى عمليًا إلى عطلة نهاية أسبوع بنظام السباق القصير، مع إقامة حصة تجارب حرة تمثيلية واحدة فقط قبل التصفيات.

وقال راسل: "نعم، سيكون الأمر كذلك. سنخرج إلى الحلبة منذ بداية حصة التجارب الحرة الثالثة، لمحاولة إجراء محاكاة طويلة. أعتقد أن أحدًا لا يعرف كيف سيكون مستوى التآكل الحبيبي للإطارات يوم السبت".

وأردف: "كان السباق العام الماضي سهلًا باستراتيجية توقف واحد، لكن قبل ذلك بعام، كان التآكل الحبيبي كبيرًا واضطررنا إلى التوقف مرتين. لذلك، هناك أسئلة نريد الحصول على إجابات عنها، لكننا على الأرجح لن نحصل عليها قبل يوم السباق".

لكن عندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" شركة بيريللي المزوّدة للإطارات، أشارت الأخيرة إلى أنها لا تتوقع حدوث تحبّب مفرط، وأنها تتوقع حاليًا سباقًا مباشرًا نسبيًا باستراتيجية توقف واحد.

مكلارين لا تجازف باستخدام الأرضية الجديدة

في حين أشار راسل إلى مكلارين، يبدو الفريق نفسه أكثر حذرًا بكثير. إذ قال راندي سينغ، المدير الأول لشؤون السباقات، إن ترتيب القوى لا يزال علامة استفهام كبيرة، وإن وتيرة مكلارين خلال حصتي التجارب الحرة الأوليين لم تقدم له سوى القليل من المؤشرات.

وقال: "من الواضح أنه من المستحيل استخلاص استنتاجات بشأن سرعتنا أو المراكز التي يمكن أن نحققها. وكما هو معتاد، يمكننا توقع تقارب الفرق الأربعة الأولى من بعضها بعضًا، كما أن محدودية فترات القيادة اليوم تجعل التنبؤ بترتيب شبكة الانطلاق أكثر صعوبة".

وجلبت مكلارين تحديثًا على أرضية السيارة إلى لاس فيغاس، وكان من المقرر في الأصل أن يختبره نوريس يوم الخميس. لكن الظروف الجوية حالت دون ذلك. ولم يرغب الفريق في المجازفة، تمامًا كما قررت ريد بُل عدم المخاطرة باستخدام جناحها الأمامي المحدّث.

وأوضح سينغ: "جعلت الظروف من الصعب تقييم السيارة بالشكل المناسب. واضطررنا في الظروف الماطرة إلى تغطية بعض المستشعرات بشريط لاصق، ما يعني أننا لم نتمكن دائمًا من الحصول على البيانات التي كنا نريدها".

وأكمل: "لذلك، قررنا عدم تركيب الأرضية الجديدة بسبب المخاطر، ولأننا لم نعتقد أننا سنتعلم الكثير منها في ظل هذه الظروف. ونأمل أن نستخدمها غدًا ونقيّم أداءها بصورة أكثر فاعلية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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