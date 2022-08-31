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راسل: "مشاعر مختلطة" بعد الفرصة غير المتوقّعة لتحقيق منصّة التتويج في سبا

اعترف جورج راسل أنّه وجد نفسه بمشاعر مختلطة بعد جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد بعد أن كان قريبًا فعليًا من الصعود على منصّة التتويج.

راسل: "مشاعر مختلطة" بعد الفرصة غير المتوقّعة لتحقيق منصّة التتويج في سبا

عانت سيارة "دبليو13" في تصفيات "سبا"، حيث تأهّل لويس هاميلتون سابعًا على بُعد 1.8 ثانية عن زمن ماكس فيرشتابن الأسرع، بينما كان راسل ثامنًا.

وعرفت عقوبات فيرشتابن والآخرين تقدّم سيارتَي السهام الفضيّة إلى المركزين الرابع والخامس على شبكة الانطلاق، لكنّ راسل توقّع سباقًا أصعب.

لكنّه كان قادرًا على اللحاق بكارلوس ساينز الإبن سائق فيراري في اللفّات الأخيرة قبل أن يُكلّفه خطأ فرصة تجاوز الإسباني.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّها مشاعر مختلطة، لأنّني شعرت بأنّ منصّة التتويج ممكنة. لكن كلّ ما يبدو أنّنا نتحدّث عنه هو هذه الإطارات، وأغلقت مكابحي بشكلٍ طفيف وخرجت قليلًا عن المسار وفقدت إطاراتي، وانتهت اللعبة. مثلما قلت فإنّها مشاعر مختلطة".

وأردف: "لا أعتقد بأنّنا توقّعنا الحلول على بُعد ثانيتين عن ساينز. اعتقدنا بأنّنا سنكون قادرين على التغلّب على شارل لوكلير. ولم نتوقّع أن نتغلّب على فيرشتابن".

وأكمل: "كان ماكس بعيدًا أكثر ممّا توقّعنا. وربّما كنّا أقرب إلى فيراري ممّا توقّعنا. لذا هناك بعض الإيجابيّات بشكلٍ ما، وبعض السلبيّات الأخرى".

وشدّد راسل على أنّ إدارة الإطارات فرضت تحديًا صعبًا في السباق، كما اعترف بأنّ سبا كانت مثالًا كلاسيكيًا على منحى تقديم مرسيدس لأداء أفضل في السباقات بالمقارنة مع التصفيات في 2022.

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