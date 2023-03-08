راسل مستعد للتضحية بقسم من موسم 2023 مقابل تحسّن طويل الأمد لسيارة مرسيدس

كانت مرسيدس تسعى لتحقيق قفزة في الأداء مع سيارتها الجديدة التي بدت أنها لا تعاني من مشاكل الارتدادات.

لكن سباق البحرين الافتتاحي مثّل خيبة أمل للسهام الفضية وذلك بالنظر إلى الفارق الكبير خلف ريد بُل التي أحرزت الثنائية بفوز ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز.

كما أن أستون مارتن بدت سريعة للغاية حيث تفوقت على مرسيدس، ما أثار المزيد من علامات الاستفهام حول صحة قرار الالتزام بالمبدأ التصميمي للسيارة.

من جهته، أكد جورج راسل أنه لا مانع لديه من التضحية بقسم من موسم 2023 إن كان ذلك يعني في النهاية رفع تنافسية مرسيدس على المدى الطويل.

فقال: "نحن هنا للفوز. ونريد تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط في كل سباق".

وأكمل: "لكن، لو مُنحت الخيار ما بين المنافسة والقدرة على الفوز بالسباقات (حتى لو كانت متأخرة)، مقابل تقدم بطيء لكن دون فرصة الفوز، فسأختار فرصة المنافسة بالتأكيد".

وتابع: "إن أردنا التضحية ببعض السباقات أو جزء من الموسم لمنح أنفسنا فرصة الحصول على سيارة تنافسية، سواء أكان ذلك في النصف الثاني أو الموسم المقبل، حينها ربما علينا القيام بذلك لأننا متأخرون بشكل كبير".

واختتم: "لا أحد يتذكر صاحب المركز الثاني أو الثالث. المركز الثاني لا يكفي. إن كان علينا إجراء بعض التغييرات الجذرية لمنح أنفسنا فرصة في النصف الثاني، حينها هذا ما يجب علينا فعله".