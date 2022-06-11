راسل: "مسألة وقت لا أكثر" قبل تسبّب الارتدادات "الخطيرة في حادثة

عانت فرق الفورمولا واحد من مشاكل الارتدادات بدرجات متفاوتة مع سيارات 2022، والتي تعمل على مقربة من سطح المسار من أجل استغلال أقصى أداء من المؤثّرات الأرضيّة، لذا تحتكّ أرضيّات السيارات بقوّة بسطح المسار.

وتفاقمت المشكلة في باكو في ظلّ معاناة مختلف الفرق من ذلك التأثير على الخطّ المستقيم البالغ طوله 2.2 كلم. وبالنظر إلى طبيعة الحلبة عالية السرعة، فقد عبّر السائقون عن مخاوفهم حيال اعتبار الظاهرة خطرًا على السلامة عوضًا عن مجرّد مسألة مزعجة فحسب، وإن كان من المقبول مواصلة مواجهة هذه المشكلة للأعوام المقبلة.

وقال راسل، الذي يُعدّ فريقه مرسيدس من أحد أبرز المعانين من هذه المشكلة، أنّه يعتقد بأنّها "مسألة وقتٍ قبل وقوع حادثة كبيرة" عندما تتزايد هذه المشكلة على الحلبات عالية السرعة.

"أعتقد بأنّها مسألة وقتٍ قبل وقوع مشكلة كبيرة" قال البريطاني بعد تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى.

وأضاف: "بالكاد نُبقي على السيارة في خطّ مستقيم على هذه المطبّات، نتجاوز آخر منعطفين بسرعة تفوق 300 كلم/س، والسيارة تحتكّ بالأرض، يُمكنكم رؤية مدى اقتراب السيارة من سطح المسار".

وأكمل: "حتى سيارات الفورمولا 2 في ذات موقعنا، كلّها تتبّع ذات الفلسفة. ذلك غير ضروري مع هذه التكنولوجيا التي لديها اليوم. يبدو من غير الضروريّ أن تسير سيارات الفورمولا واحد بسرعة تفوق 300 كلم/س بارتفاع مليمترات عن سطح الأرض".

وقال راسل أنّ الفورمولا واحد بحاجة لمراجعة القوانين التقنيّة الجديدة، بالرغم من أنّه جادل بأنّ مرسيدس "ليست مناصرة كثيرًا" للتغييرات كونها ستؤثّر على محاولات الفريق للحاق بريد بُل وفيراري.