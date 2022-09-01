راسل: مرسيدس ما تزال لا تفهم "التحوّل الكبير" في الوتيرة خلال نهاية الأسبوع
قال جورج راسل أن فريقه مرسيدس ما يزال "لا يفهم تمامًا" لماذا تواجه سيارته لموسم 2022 ذلك "التحوّل الكبير" بين التصفيات ووتيرتها الأقوى بكثير في السباق.
سجّل راسل أول قطب انطلاق له في المجر، قبل أن تسجل مرسيدس المركزين الثاني والثالث مع لويس هاميلتون وراسل تواليًا، لكن ذلك كان بعد عمل كبير تم على السيارتين إثر أداء ضعيف للغاية خلال تجارب الجمعة الحرة.
وبالرُغم من أن الفريق كانت لديه العطلة الصيفية لتحليل بيانات سيارته دبليو13، لكن تذبذب الوتيرة تواصل في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عندما اكتفى راسل بالمركز الثامن فقط في التصفيات متأخرًا بمركز وحيد فقط خلف هاميلتون الذي انسحب من اللفة الأولى للسباق بسبب حادثته مع فرناندو ألونسو، قبل أن يتمكن راسل من حصد المركز الرابع بعد شق طريقه مستفيدًا من عقوبات شبكة الانطلاقة.
وضمن معرض حديثه اليوم الخميس على هامش جائزة هولندا الكبرى، أكّد راسل أن مرسيدس ما تزال تعاني من أجل فهم سُبل استخلاص الوتيرة الكاملة من السيارة.
فقال: "كان ذلك نمطًا واضحًا معنا هذا الموسم. ما نزال لا نفهم بشكل كامل سبب تلك التحوّلات الكبيرة في الأداء لأكون صريحًا".
وأضاف: "تلك التحوّلات أصغر على الأرجح بالمقارنة مع ريد بُل، لكن عندما تنظر إلى الأمر بالمقارنة مع فرق الوسط، فإننا نتأخر أحيانًا خلف ألبين أو مكلارين في التصفيات".
وتابع: "حتى أليكس (ألبون سائق ويليامز) كان قريبًا جدًا من التفوق علينا في التصفيات الأسبوع الماضي. لكننا أظهرنا وتيرة قوية للغاية في السباق. لكن لا نفهم أين ذهب كل هذا الأداء يومي الجمعة والسبت".
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