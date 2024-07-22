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راسل: مرسيدس ليست بعيدة عن ريد بُل الآن

يعتقد جورج راسل أن فريقه مرسيدس يتواجد بلا شك أمام فيراري وليس بعيدًا للغاية خلف ريد بُل الآن.

جورج راسل، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

جورج راسل، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تمكن جورج راسل من تسجيل النقاط في سباق المجر، حيث نجح في التقدم إلى المركز التاسع بعد انطلاقه من المركز الـ 17.

مع انطلاقه من المراكز الأخيرة في الترتيب، فقد انطلق سائق مرسيدس على إطارات هارد ليقوم بطلعة أولى طويلة.

وبعد توقفه الأول في اللفة 34، عاد راسل إلى المسار في المركز الـ 11 وواصل التقدم لتعويض تأخره.

وقد أبدى راسل سعادته عقب السباق بهذه النتيجة لأنه على الرغم من أن تلك كانت "أقل جولات مرسيدس تنافسية" مؤخرًا، إلا أن الفريق تمكن من الصعود على منصة التتويج مع لويس هاميلتون الذي حل ثالثًا.

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حيث قال: "يمكن القول بأن تلك على الأرجح كانت أقل جولاتنا تنافسية كفريق، لكن مع ذلك تمكن لويس من الصعود على منصة التتويج. لدينا 5 منصات تتويج متتالية الآن، ولهذا سنخرج بالإيجابيات من هذه الجولة".

وأضاف: "ندرك بأن هنالك تفاوت في أدائنا اعتمادًا على درجات الحرارة. لكن أعتقد بأننا نتواجد في موقع أمام فيراري، بلا شك، كما أننا لسنا بعيدين للغاية خلف ريد بُل".

وتابع: "ولكن كما قلت، فقد كنا أسرع فريق بفارق كبير في اثنين من السباقات الخمسة الأخيرة، وكنا ثاني أو ثالث أسرع فريق في الثلاثة المتبقية".

وأكمل: "لهذا ربما يكون ذلك الأداء المتقلب طبيعي على مدار الموسم، لكن يبدو بأن له علاقة بالتأكيد بدرجات الحرارة".

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