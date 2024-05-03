راسل: مرسيدس لن تكرر أخطاء الصين في ميامي

قُبيل انطلاق جولة السباق القصير الثانية لهذا الموسم في ميامي نهاية هذا الأسبوع، باتت مرسيدس تملك فهمًا أفضل لما سار على نحوٍ خاطئ في شنغهاي قبل أسبوعين.

حيث آثر الفريق هناك - وبفضل قوانين خط الحظائر الجديدة التي تسمح بفتحه بعد سباق السبت القصير - إدخال تعديلات كبيرة على الإعدادات على سيارتي راسل ولويس هاميلتون قُبيل تصفيات الجائزة الكبرى.

ولم تحقق هذه التعديلات أية خطوة إلى الأمام على صعيد الوتيرة، بل وساهمت في تراجع ثنائي الفريق في التصفيات حيث تعيّن عليهما التأقلم فورًا مع الوجهة الجديدة لسيارة دبليو15.

وقد أوضح راسل أن مرسيدس ستغيّر مقاربتها في ميامي لناحية التغييرات على الإعدادات، وستميل أكثر تجاه البقاء مع ما تعتمده على مدار نهاية الأسبوع، حتى وإن لم يكن مثاليًا.

فقال: "ما تعلمناه هو أنه إذا ما جعلت إعدادات السيارة رأسًا على عقب، وتوجهت مباشرة إلى التصفيات، حيث تكون كل لفة في القسمين الأول والثاني بالغة الأهمية في كيفية تجهيزك للقسم الحاسم وكذلك الإطارات التي تتبقى لديك، فمن الصعب للغاية التأقلم خلال فترة وجيزة كهذه".

وأضاف: "لذلك فإن الشر الذي تعرفه أفضل من محاولة إيجاد تلك النافذة المثالية للإعدادات".

وتابع: "لذلك أنا واثق بأننا لن نقترف ذات الخطأ نهاية هذا الأسبوع. لا سيما وأن المنافسة محتدمة للغاية بين الفرق الأربعة خلف ريد بُل".

واختتم: "وإذا ما وجدت تلك النافذة المثالية، فستجد نفسك متقدمًا بـ 5، 6 أو 7 مراكز بعد ظهر السبت. لذلك علينا التأكد من أننا سنتواجد في المكان المناسب للاستفادة من ذلك".