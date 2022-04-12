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راسل: مرسيدس "لن تجلب أية تحديثات ضخمة" قريباً

أكد جورج راسل سائق مرسيدس أن السهام الفضية لن تجلب قريباً أية تحديثات من شأنها تحسين أداء السيارة بشكل كبير، بالرغم من السعي المتواصل للتحسن من البداية المتواضعة في موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد.

راسل: مرسيدس "لن تجلب أية تحديثات ضخمة" قريباً

عانى البريطاني اليافع إلى جانب زميله لويس هاميلتون لمجاراة وتيرة فريقي فيراري وريد بُل حتى الآن، إذ يبدو أن السيارة تعاني بشكل كبير من ظاهرة "الارتدادات".

وبالرغم من أن النتائج الجيدة نسبياً خففت من وطأة ذلك على الفريق، لكن السهام الفضية تعي تماماً ضرورة تحقيق تقدم كبير في أسرع وقت ممكن.

لكن راسل قلل من جميع التكهنات حيال ذلك، بل أشار إلى أن مرسيدس لن تجلب إلا تحديثات صغيرة حتى تحصل على فهم كامل لما يجري مع السيارة.

فقال: "للأسف، ليست هناك أية تحديثات كبيرة في أي وقت قريب".

وأكمل: "لن يحصل ذلك قريباً. بل سيستغرق الأمر بضعة سباقات. أعتقد أنه ستكون هناك تحديثات صغيرة وخطوات صغيرة، لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار أن منافسينا سيقومون بالأمر نفسه".

وأردف: "لذا قد لا يكون التقدم ملحوظاً للجمهور لأن فيراري وريد بُل ستتقدمان كذلك".

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من جهته، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس على هامش جائزة أستراليا الكبرى أن الفريق يخشى الاستعجال في تطبيق التحديثات قبل فهم نقاط ضعف السيارة بالكامل، وهذا ما قد يعقد من الحل.

فقال: "أعتقد أننا نعمل على فهم السيارة والإطارات. ما قمنا به لم يؤدِ إلى تحسين الانسيابية أو خفض الارتدادات. ما زلنا على نفس الوتيرة".

وأكمل: "لهذا السبب ليس من المنطقي جلب تحديثات، لأننا سنشوّش أنفسنا أكثر. ما زلنا في مرحلة التعلم".

وبالرغم من عدم تحقيق تقدم ملحوظ في أي وقت قريب، لكن راسل شدد على ثقته بأن مرسيدس ستشق طريقها مجدداً إلى الصدارة.

فقال: "أود لو يمكنني القول بأننا حققنا تقدماً كبيراً، لكنني أعتقد أننا لم نغلق الفارق أبداً خلف فريقي الصدارة".

وأكمل: "أمامنا الكثير من العمل، لكنني أثق بقدرتنا على النجاح. نعلم إمكانيات السيارة، وأمامنا مهمة استخراج الأداء".

واختتم: "لن يحصل ذلك بين ليلة وضحاها، ولن يحصل في السباق التالي. بل سيستغرق بعض الوقت".

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