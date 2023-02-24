راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14
قال جورج راسل أن فريقه مرسيدس يواجه "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارته دبليو14 في بطولة العالم للفورمولا واحد.
الجميع يراقب مرسيدس خلال التجارب الشتوية في البحرين بينما يسعى الفريق للتعافي من موسم 2022 الصعب الذي شابته مشاكل الارتدادات والسحب وتراجع فيه الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الصانعين.
وبعد انتهاء اليوم الأول من التجارب، كانت بيانات راسل وزميله لويس هاميلتون تشير إلى قلق حيال توازن السيارة، المشكلة التي تعدّ أسهل بكثير من الارتدادات التي يرى الفريق أنه "أحرز خطوة في الاتجاه الصحيح" للتخلص منها.
وشرح راسل أن التوجيه في منتصف المنعطف هو ما تتجلى فيه مشكلة التوازن، حيث تخسر السيارة التماسك وترهق الإطارات ضمن درجات الحرارة العالية.
"أعتقد أنه لا يخفى على أحد عند مشاهدة الفيديو من على السيارة أننا نعاني بعض الشيء مع التوازن، نعاني كثيرًا في وسط المنعطف" قال راسل.
وأضاف: "لكنني أرى أنها مشكلة حلها أسهل على الأرجح مما واجهناه العام الماضي".
وتابع: "لذا وحتى في ظل وجود بعض المحدودية في الأداء، لكن دعونا نقول بأنها مشكلة جيدة لنواجهها".
وأكمل: "بالطبع من ناحية الشعور على السيارة، أرى أننا أحرزنا خطوة في الوجهة الصحيحة. كما أن الأمور تسير بسلاسة أكبر بكثير بالمقارنة مع العام الماضي".
واختتم: "الموثوقية كذلك قوية حتى الآن، لدينا بالطبع أمور لتحسينها مع السيارة، لكن يمكن القول بوجه عام أننا في الموقع الذي توقعنا التواجد فيه في هذه المرحلة من الموسم".
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