راسل: مرسيدس لا يمكنها تحمّل تكلفة مقاربة "التجربة والخطأ" لإصلاح مشاكل السيارة

ستخوض سيارة مرسيدس لموسم 2022 مجريات نهاية هذا الأسبوع من دون تغييرات بالمقارنة مع السباق الأخير في جدّة، حيث ابتعدت السهام الفضية أكثر خلف غريمتيها ريد بُل وفيراري مما كانت في الجولة الافتتاحية في البحرين.

وتعاني سيارة "دبليو13" من ارتدادات عنيفة على السرعات القُصوى، إلى جانب وزن إضافي معتبر ومشاكل في الجرّ، وهو ما ترك الفريق ليكون الخامس أفضل مراكز تأهّله مع لويس هاميلتون في السباق الأول.

ويثق الفريق في أن بمقدوره استخلاص وتيرة أفضل من السيارة، لكن راسل أوضح بأن مرسيدس تنتظر وضع أجزاء على السيارة "والتي تثق تمامًا بأنها ستقوم بالعمل المتوقّع" عوضًا عن جلب تحديثات تجريبية في كل سباق في محاولة لمعالجة مشاكلها الحالية.

فقال: "نحن بعيدون للغاية خلف فيراري وريد بُل. كنا على الأرجح أبعد خلفهم في جدّة، ونفهم سبب ذلك".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه حتى عندما كان وضعنا أفضل واستفدنا أكثر من الحزمة في البحرين، كنا ما نزال متأخرين بـ 0.5-0.6 ثانية في الخلف. لذلك نحن بحاجة لإغلاق هذا الفارق، ولكن ليس لدينا تغيير كبير نهاية هذا الأسبوع بمقدوره تحقيق ذلك".

وتابع: "سيستغرق ذلك وقتًا وأعتقد بأن علينا الالتزام والتحلّي بالصبر وذلك كوننا بعيدين للغاية في الخلف وكذلك بسبب سقف النفقات، حيث لا يمكننا تحمّل تكلفة اختبار أمورٍ كثيرة على السيارة والتجربة والخطأ في عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "نحن بحاجة لأن نثق بتلك العملية وأن نجلب التحديثات عندما يكون لدينا ثقة كاملة بأنها ستعمل كما المتوقع. وذلك سيستغرق عددًا من السباقات قبل أن نبدأ برؤيته".