راسل: مرسيدس سعيدة بانتهاء سباقات الحلبات السريعة

لم تتمكن مرسيدس بعد من الفوز بسباق في موسم 2022، وذلك بعد المعاناة من أجل مجاراة ريد بُل وفيراري منذ التغييرات الكبيرة التي طرأت على تصاميم السيارات لهذا الموسم.

لكن وبعد تمكنها من التغلب على مشكلة الارتدادات التي ألقت بظلالها على أداء سيارة دبليو13 في القسم الأول من الموسم، بدأت مرسيدس بالاقتراب من الصدارة، مع صعود الفريق لمنصة التتويج في 8 من السباقات الـ 9 الأخيرة.

ونجح راسل في حصد المركز الثالث في مونزا بالرغم من معاناة مرسيدس لمجاراة وتيرة ريد بُل وفيراري حول الحلبة عالية السرعة.

واعترف راسل بأنه تفاجأ من وتيرة فيراري في مونزا، ما أدّى إلى سباق وحيد خاضه البريطاني وجعله سعيدًا بانتهاء سلسلة سباقات الحلبات عالية السرعة.

"لم تكن سيارتنا في أفضل حالاتها بالتأكيد حول هذه الحلبة" قال راسل عقب سباق مونزا.

وأضاف: "أعتقد بأن لدينا فكرة جيدة عن سبب ذلك، كما أننا سعداء نوعًا ما بأن تلك الحلبات عالية السرعة ذات الارتكازية المنخفضة باتت وراءنا الآن".

هذا ومالت سيارة مرسيدس لتقديم أداء أفضل على الحلبات عالية الارتكازية في هذا الموسم، حيث برزت وتيرتها السريعة مؤخرًا في المجر وهولندا.

وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأن سنغافورة ستمثّل فرصة أكبر لمرسيدس، أوضح راسل أنه "لا شك في ذلك" بالمقارنة مع مونزا، لكنه ما يزال حذرًا حيال المطبات التي تتواجد على المسار.

فقال: "على الورق، ينبغي أن تناسب سنغافورة سيارتنا. لكن عندما نسترجع سباقات الشوارع في موناكو وأذربيجان، فإن سيارتنا لا تؤدي بشكل جيد على المطبات، لذلك لسنا واثقين تمامًا من تبلور الأداء في سنغافورة".

واختتم: "لكن علينا أن نواصل الضغط وتحسين السيارة. أنا سعيد بأنه باتت لدينا وجهة واضحة نسير فيها الآن".