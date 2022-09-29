راسل: مرسيدس ستحظى "بسيارة أكثر اكتمالًا" في 2023
عبّر جورج راسل عن ثقته بأن فريقه مرسيدس ستكون لديه "سيارة أكثر اكتمالًا" والتي ستكون تنافسية على كافة الحلبات في 2023.
عانت مرسيدس طوال الموسم مع سيارة دبليو13، ولا سيما مع مشاكل الارتدادات وارتفاع السيارة، حيث لم يبزغ نجم السيارة سوى على الحلبات عالية الارتكازية.
وأوضح راسل بأن الفريق قد اختار تبنّي فلسفة معينة لسيارة دبليو14 للعام المقبل، وبات لديه أهداف واضحة سيحاول بلوغها.
فقال: "أنا واثق بأن الوجهة التي نحتاج لاتخاذها هي الصحيحة. لدينا فلسفة سنحاول تبنّيها في خطة تطويرنا، وأنا واثق بأنه ستكون الصائبة".
وأضاف: "لكن على نحوٍ مساوٍ، لا يعني ذلك أننا بالضرورة سنبلغ ما نريد. لدينا هدف، وذلك أمر إيجابي للغاية في ذاته، لدينا هدف واضح نحاول تحقيقه".
وتابع: "هل بوسعنا بلوغه؟ لديّ كامل الثقة في ذلك. لكننا كذلك بطبيعة الحال لا نعلم القدر الذي سيتحسن به الآخرون خلال العطلة الشتوية".
وأكمل: "لكنني واثق تمامًا بأنه ستكون لدينا سيارة أكثر اكتمالًا على كافة الحلبات في 2023".
هذا وأصر راسل على أن ثقته هذه تأتي من الأرقام التي تعمل وفقها مرسيدس، فقال: "يأتي ذلك من البيانات لأكون صريحًا. قمنا بالكثير من التحليلات على السباقات التي ظهرنا خلالها بوتيرة تنافسية، وتلك التي كنا بطيئين فيها، لمحاولة فهم أسباب ذلك".
واختتم: "أعتقد أننا نجحنا في الوقوف على أسباب ذلك، وفهمنا لماذا كنا أكثر تنافسية بكثير على حلبات دون الأخرى".
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