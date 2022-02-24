راسل: مرسيدس خلف فيراري ومكلارين حتى الآن في التجارب

أكمل راسل 66 لفّة في فترة ما بعد الظهر على حلبة برشلونة اليوم الخميس بعد أن استلم السيارة من زميله لويس هاميلتون وأكمل اليوم سادسًا.

وتمكّن شارل لوكلير من وضع المعيار على متن سيارة فيراري أمام بيير غاسلي ودانيال ريكاردو، وذلك بعد أن حلّ ثانيًا بالأمس خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.

وقال راسل بعد حصّة الخميس أنّه وجد التجارب "مثيرة للاهتمام" وذلك في ظلّ تعوّد الفرق على السيارات الجديدة لموسم 2022، وهو ما يُوفّر "ديناميكا مختلفة".

وقال البريطاني الشاب: "نرى بعض الأشياء المثيرة للاهتمام على الحلبة، ذلك ما هي التجارب من أجله".

وأكمل: "تبدو بعض الفرق سريعة. فريقٌ أحمر وفريقٌ برتقالي على وجه الخصوص يبدوان تنافسيين للغاية. لذا سنرى ما سيجلبه الغد وما يُمكننا فعله بين هذه التجارب والبحرين".

وعندما سُئل عن الموقع الذي يعتقد بأنّ مرسيدس تتواجد فيه، قال راسل: "ليس في الأمام بالتأكيد، أنا متأكّدٌ من ذلك".

وأكمل: "يبدو أنّ لديهم كلّ شيء تحت السيطرة ويبدون أقوياء للغاية، بكميّات وقود قليلة أو عالية، وكذلك إدارة الإطارات".

وأردف: "من يعلم؟ جميعنا على برامج مختلفة، لكنّنا نعلم من خلال معدّل كلّ الطلعات المختلفة، نحن في الخلف في الوقت الحاضر".

وواصل شرحه بالقول: "لننتظر ونرى. لا تفوز بالبطولة في برشلونة في التجارب الشتويّة. لكنّ هذين اليومين كانا مثيرين بالتأكيد".

وكان أفضل أزمنة راسل 1:20.537 دقيقة أبطأ بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية من زمن لوكلير، لكنّ الفرق لا تزال بصدد التعوّد على السيارات الجديدة وليست تسعى وراء الأداء.

وأكملت فيراري عدد اللفّات الأكبر بين جميع الفرق حتّى الآن في هذه التجارب برصيد 303 لفّة بين لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن. في المقابل أكملت مرسيدس 233 لفّة، أكثر بأربع لفّات من مكلارين.

ويتّجه راسل لإكمال نصف يومه الأخير غدًا صباحًا في برشلونة، قبل أن يحصل على فرصته المقبلة في تجارب البحرين بين 10 و12 مارس قبيل انطلاق الموسم هناك بعد ذلك بأسبوع.