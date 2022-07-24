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راسل: مرسيدس "حائرة" حيال الفارق خلف ريد بُل وفيراري في فرنسا

اعترف جورج راسل أن فريقه مرسيدس "حائر" حيال الفارق في تصفيات جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، خلف فريقي ريد بُل وفيراري.

راسل: مرسيدس "حائرة" حيال الفارق خلف ريد بُل وفيراري في فرنسا

لطالما كان الفارق في التصفيات كبيراً بين مرسيدس وفريقي الصدارة، بينما تنجح السهام الفضية بالاقتراب بشكل أكبر خلال السباقات.

وهذا الاتجاه تواصل في فرنسا، حيث كانت أسرع سيارتي مرسيدس مع لويس هاميلتون أبطأ بفارق 9 أعشار الثانية خلف شارل لوكلير صاحب الزمن الأسرع، بينما بدت الوتيرة في محاكاة السباق أفضل.

وتأهل راسل سادساً في بول ريكار خلف لاندو نوريس سائق مكلارين، بعد ارتكاب خطأ في لفته الأخيرة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بداية القسم الثالث كانت جيدة، لكن لفتي الثانية لم تكن كما يجب، ارتكبت خطأ طفيفاً".

وأكمل: "المركز السادس ليس نهاية العالم. لكنني أعتقد أننا كنا حائرين بعض الشيء حيال الفارق في الوتيرة خلف فريقي المقدمة".

وتابع: "أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي ينجح بإغلاق فارق التصفيات في السباق. لكن من الواضح أن ذلك يضعنا في مواقف صعبة بشكل متكرر هذا الموسم".

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وكان راسل قد عبّر عن تفاؤله في السباق قبيل بداية هذه الجولة، حيث يناسب سطح المسار السلس والمنعطفات السريعة، سيارة الفريق.

"نحن نعتقد حقاً بأننا حققنا تقدماً. لكن التصفيات وضعتنا في مقارنة مباشرة مع منافسينا" قال البريطاني الشاب.

وأكمل: "من الواضح أن رؤية الفارق الكبير خلف صاحب قطب الانطلاق الأول، كان أمراً صعباً. لكنني أعتقد أن السباق هو الوقت المناسب للحُكم على الوضع".

وأضاف: "أتوقع أن نكون أسرع في السباق، على أمل أن يكون الوضع مختلفاً".

واستكمل: "وتيرتنا تنافسية مع كميات وقود أكبر، ومن المفترض أن تكون أمامنا فرصة منافسة تشيكو (سيرجيو بيريز) وحتى كارلوس إن نجح بالوصول إلينا".

واختتم: "لكن ماكس (فيرستابن) وشارل، بعيدان للغاية عن الجميع حالياً".

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