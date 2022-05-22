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راسل: مرسيدس تمتلك فرصة حقيقية في مواجهة فيراري على حلبة برشلونة

يرى جورج راسل أن فريقه مرسيدس يمتلك "فرصة حقيقية" لمواجهة فيراري خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، متوقعاً أن يكون السباق "فوضوياً" مع معدلات تآكل مرتفعة للإطارات.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل: مرسيدس تمتلك فرصة حقيقية في مواجهة فيراري على حلبة برشلونة

تأهل سائقا مرسيدس بالمركزين الرابع والسادس توالياً مع راسل وزميله لويس هاميلتون، لكن كل منهما عبّر عن شعوره بتحقيق السهام الفضية لخطوة جيدة بهدف حل مشاكل الارتدادات، وذلك بفضل التحديثات التي أدخلتها في إسبانيا.

وأوضح هاميلتون أن التحديثات منحت مرسيدس "لمحة من الأمل" بعد المعاناة التي شهدها الفريق خلال السباقات الأولى من موسم 2022 الجاري، بينما عبر راسل عن ثقته بأن السيارة باتت قادرة على منافسة فريقَي الصدارة.

وبالرغم من تأهل سائقَي فيراري، شارل لوكلير وزميله كارلوس ساينز بالمركزين الأول والثالث، لكن راسل يبدو متفائلاً حيال فرص السهام الفضية في مواجهة الحصان الجامح خلال السباق.

وأشار راسل إلى أنّ تآكل الإطارات سيكون عاملاً حاسماً يوم الأحد، وبينما يتوقع أن يمتلك ماكس فيرشتابن على متن سيارته ريد بُل، للأفضلية على المسافات الطويلة، لكنه عبر عن أمله في فرص مرسيدس بتحقيق منصة تتويج.

فقال: "أعتقد أنه سيكون سباقاً فوضوياً. سنشهد عدداً من التوقفات للجميع".

وأردف: "أعتقد أن ماكس يبدو سريعاً للغاية أكثر من الجميع، لكنني أتوقع أن لدينا فرصة حقيقية لمنافسة فيراري، إلا في حال نجحوا بإيجاد كسب إضافي خلال الليل".

وتابع: "أعتقد أننا سنكون في خضم المنافسة. سنسعى وسننافس على منصة التتويج".

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وأظهرت تحليلات موقعنا "موتورسبورت.كوم" على المسافات الطويلة خلال تجارب يوم الجمعة أنّ وتيرة كل من هاميلتون وراسل، كانت أسرع كمعدل وسطي، من وتيرة سيارتي فيراري على إطارات "سي2".

وسجل هاميلتون دقيقة و26.397 ثانية كمعدل وسطيّ على مدار سبع لفات، بفارق عُشري ثانية من معدل راسل بعد ثماني لفات.

أما معدل أزمنة ساينز فكان دقيقة و26.532 ثانية، أي أكثر بعُشر ثانية من معدل لوكلير البالغ دقيقة و26.687 ثانية.

وأشار لوكلير إلى معاناته على المسافات الطويلة خلال التجارب الحرة الثانية، ما دفع بفريقه فيراري إلى إجراء محاكاة إضافية مع كمية وقود إضافية خلال التجارب الثالثة يوم السبت.

وتوقع راسل معدل تآكل "هائل" للإطارات على المسار، ما سيجعلها الحلبة "الأكثر صعوبة" طوال الموسم، حتى أصعب من البحرين على حدّ قوله.

فقال مختتماً: "علينا العمل والبحث لإيجاد المزيد من الحلول".

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