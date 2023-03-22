راسل: مرسيدس تمتلك المزيد من الوتيرة في جعبتها للسباقات المقبلة
كشف جورج راسل أن فريقه مرسيدس يمتلك بعض الوتيرة في جعبته للسباقات المقبلة في موسم 2023 للفورمولا واحد.
وتيرة مرسيدس المحبطة في الجولة الافتتاحية للموسم على حلبة البحرين الدولية، تواصلت حتى التجارب الحرة ليوم الجمعة، قبل أن ينجح الفريق بإيجاد المزيد من الأداء خلال التصفيات.
عانى لويس هاميلتون للتأقلم مع بعض خصائص سيارة مرسيدس 2023، لكن زميله جورج راسل حقق خطوة للأمام لينهي التصفيات رابعاً، وهو المركز الذي بات ثالثاً بعد عقوبة التراجع التي تلقاها شارل لوكلير سائق فيراري.
وبدا أن وتيرة مرسيدس قد تحسنت بالفعل لتتفوق على فيراري، حيث عبر راسل عن تفاؤله بوجود المزيد من الأداء في جعبة الفريق.
فقال: "لقد حققنا بالتأكيد خطوة للأمام في الاتجاه الصحيح. أعتقد أننا استخلصنا أقصى ما يمكن من السيارة".
وتابع: "قدمنا تصفيات قوية، وكانت ممتعة حقاً. كنت مسروراً بالتأهل رابعاً لأنني شعرت أنه أقصى ما يمكن تحقيقه".
وأردف: "الشعور خلف المقود جيد. نعلم أن لدينا بعض الأداء في جعبتنا للسباقات المقبلة".
وحين سُئِل حيال أقرب موعد للتحديثات الكبيرة المرتقبة من مرسيدس، أشار راسل إلى جولة إيميليا-رومانيا كأقرب احتمال.
فقال: "ربما بحلول إيمولا. ربما أبكر قليلاً، لكننا لا نحبّذ جلب تحديثات كبيرة لحلبة شوارع".
وأكمل: "علينا دراسة خياراتنا. لن نستعجل التحديثات إلا حين نكون متأكدين 120 بالمئة أنها التحديثات الصحيحة".
واختتم: "نحن بحاجة لدراسة الإيجابيات والسلبيات لذلك".
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