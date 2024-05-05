راسل: مرسيدس تمادت أكثر من اللازم في سعيها لحل مشاكل 2023

بعد تصفيات صعبة أخرى في جائزة ميامي الكبرى، لم يتمكن فيها راسل وزميله لويس هاميلتون سوى من التأهل في المركزين السابع والثامن، فقد بات واضحًا أمام أعين الفريق الآن مدى تأخّره الكبير عن منافسيه.

وبينما يثق بأن سيارة دبليو15 لهذا الموسم قد أظهرت بعض التقدم، لكن راسل يرى بأن بعض التحديات التي يواجهها الفريق هي من تبعات تماديه أكثر من اللازم في محاولة معالجة المشاكل السابقة.

"الحقيقة هي أن ساعة التوقف لا تكذب" قال راسل، مُضيفًا: "نعلم بأن بعض التغييرات التي قمنا بها منذ نهاية العام الماضي قد تعارضت بشكل ما مع عناصر التطوير لهذا الموسم".

وتابع: "نواجه قيودًا مع السيارة الآن، وهي قيود مختلفة تمامًا عما واجهناه في ذات الوقت من العام الماضي".

وأكمل: "قمنا بالكثير من العمل من أجل هذه المشاكل، وربما نكون قد تمادينا أكثر من اللازم في تلك الوجهة. لذلك نحن بحاجة للتحسّن، نحتاج إلى أن نتحسّن سريعًا".

وعند سؤاله إذا ما يعرف الفريق كيفية تحسين الوضع الحالي، قال راسل: "نعم، بالتأكيد نعلم كيف نتخلص من هذه المشاكل. لكن التحديثات تأخذ حوالي 8 أسابيع لتأتي على السيارة، وأنت تتعلم عن هذه المشاكل في السباق الأول أو الثاني، ولا يمكن جلب هذه التحديثات في السباق التالي مباشرة".

واختتم: "عليك اختبارها في نفق الهواء. كما أن على أحد أن يصممها، وآخر أن يرسمها، ومن ثم يتم بناؤها وبعد ذلك تجد نفسك في منتصف الموسم. وهذا هو الجانب الأصعب عندما تتأخر، حيث يتوقع الجميع أن تحرز التقدم غدًا، ونحن نريد ذلك التقدم على الفور، صدقوني، لكن هذا هو واقع الفورمولا 1".