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راسل: مرسيدس تقع في "أفخاخ متلاحقة" مع سيارتها "دبليو13"

قال جورج راسل سائق مرسيدس أن السهام الفضية تقع في "أفخاخ متلاحقة" مع سيارتها وسط محاولات تجربة إعدادات مختلفة طوال الوقت.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل: مرسيدس تقع في "أفخاخ متلاحقة" مع سيارتها "دبليو13"

يعتقد فريق مرسيدس أنه حل مشكلة الارتدادات، بدلاً من ذلك أصبح يواجه مشكلة تتمثل في "قفز" السيارة التي باتت "قاسية" للغاية.

وكشف راسل أن الفريق في كل مرة يغيّر بعض الأمور ضمن السيارة، يواجه مشاكل أخرى لم تكن في الحسبان.

وأشار إلى أن كل حلبة تشكل تحدياً خاصاً مختلفاً للمهندسين، لذا فإنه غير قادر على توقع أداء السهام الفضية في سيلفرستون.

فقال: "أميل للاعتقاد بأن الطبيعة السريعة للحلبة يجب أن تلائم سيارتنا بشكل أكبر قليلاً".

وأكمل: "لكن، لا توجد ضمانات. كل حلبة جديدة تمثلُ غوصاً في المجهول بالنسبة لنا".

وتابع: "نحن نواجه مشاكل مختلفة في كل جولة. أتمنى لو بوسعي القول بأننا سنكون تنافسيين أكثر، لكنني لا أعلم ذلك حقاً".

وحين سُئِل عن تلك "المشاكل المختلفة"، أجاب: "بشكل عام مع السيارة ككل، نحلّ مشكلةً ونقع في فخ آخر".

وأردف: "تم حل مشكلة الارتدادات. لكن عندما تنخفض السيارة قريباً من سطح المسار، فإنك ترتطم به بشكل عنيف للغاية".

وأكمل: "نعم، يبدو أنه لا يوجد وضع مناسب لنا حالياً مع السيارة".

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يواصل البريطاني الشاب تقديم سلسلة أدائه الثابت حتى الآن، حيث أكمل جميع السباقات ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وفي كندا، أنهى سباقه رابعاً خلف زميله لويس هاميلتون الذي اقتنص آخر مراكز منصة التتويج.

"رفعنا السيارة عن سطح المسار، وخفضناها، لكن الأداء لم يتحسن أو يتراجع، كما أن القساوة و’القفز’ وبشكل مفاجئ، لم يتغيرا كذلك" قال راسل.

وأكمل: "حتى عندما كانت السيارة مرتفعة، تعاني من مشاكل معينة. وعندما نخفضها، نواجه مشاكل مختلفة. إنها سيارة يصعب التعامل معها".

وتابع: "في كندا بدت السيارة واعدة جداً في أوقات معينة. لكن نقص الوتيرة مقارنة بفريقي الصدارة ما زال كبيراً".

واختتم: "بالرغم من أننا نظرياً حققنا بعض التقدم، لكننا ما زلنا بعيدين جداً عن الموقع الذي نريده. لذا، نعم لم نحقق تقدماً كبيراً بعد".

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