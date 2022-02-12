راسل: مرسيدس تُظهر "تحفّزًا وتعطّشًا" بعد هزيمة 2021 في الفورمولا واحد

أوضح راسل أن تركيزه الشخصي هذا العام سينصب على تحسين أدائه وأداء سيارته، بينما يضع لنفسه "أهدافًا بسطية" بالمُضي قُدمًا.

وتواجد البريطاني الشاب في مصنع الفريق في براكلي من أجل التعرف أكثر على مهندسيه واختبار سيارة "دبليو13" الجديدة على جهاز المُحاكاة، حيث أوضح أنه يشعر بالفعل براحة ضمن بيئة الفريق.

فقال: "كوني أمضيت الكثير من الوقت مع الفريق قبل انضمامي إلى ويليامز في الفورمولا واحد كسائق ناشئ، فإنني أشعر كأنني أعرف الجميع بشكل جيد جدًا بالفعل".

وأضاف: "بدأنا العمل على الفور في الجوانب الهامة من أجل فهم السيارة الجديدة والتحديات التي ستواجهنا، وكذلك من أجل محاولة الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للموسم المُقبل".

وتابع: "أعتقد أنه وبعد ما حدث في نهاية العام الماضي، فإن هنالك تحفّزًا كبيرًا وتعطّشًا داخل المصنع بأكمله من أجل العودة. وكان من الرائع رؤية ذلك بالنسبة لي".

في المقابل، اعترف راسل بأن سيارات 2022 ما تزال غامضة للغاية بالنسبة للجميع، وبالتالي عليه أن يركّز على أدائه الخاص.

فقال: "آمُل أن أستخلص الأداء الأقصى في 2022 لي وللفريق من حولي. أعتقد بأننا سنكون على موعد مع عام مثير للاهتمام لناحية التطوير، وهو الجانب الذي أرى بأنه سيتمخّض عنه كامل الأداء هذا العام".

وأكمل: "لكن وعلى صعيد النتائج، فلا أعتقد في الحقيقة أن بمقدورك وضع قيمة أو هدف على ذلك، كون لا أحد يعلم بعد الموقع الذي سيتواجد فيه مع انطلاق السباق الأول. يجب أن تكون لديك أهدافك البسيطة من ناحية جوانب التحسّن في الأداء وعلى السيارة. وإذا ما قمت بكل شيء على نحوٍ صحيح، فأنت تمنح نفسك أفضل فرصة لبلوغ أهدافك".