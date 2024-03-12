راسل: مرسيدس "تزداد بطئاً" وسط تحسّن الفرق المنافسة في الفورمولا واحد

كان راسل ثاني أسرع سائق على متن مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية على حلبة الشوارع في جدة قبل أن يتأهل في المركز السابع، لكنه لم يتمكن سوى من اكتساب مركز واحد فقط طوال 50 لفة.

وجاء هذا المركز بفضل تراجع لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي كان متصدرًا في وقت من الأوقات، إلى المركز الثامن، حيث بقي على الحلبة لفترة أطول بينما استفاد الآخرون من التوقف في منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان المبكرة التي دخلت بعد اصطدام لانس سترول سائق أستون مارتن بالحواجز وانسحابه.

وشبّه راسل عطلة نهاية الأسبوع بافتتاح الموسم في البحرين. هناك، حين حققت مرسيدس ثنائية المركزين الأول والثاني مع زميله لويس هاميلتون في التجارب الحرة الثانية، قبل أن يتأهل راسل في المركز الثالث وينهي السباق خامساً.

لكن بدلاً من أن يُعزي هذا التراجع إلى تحسن الفرق الأخرى مع تقدم الجولة، أرجع راسل ذلك إلى أن مرسيدس "تصبح أبطأ".

"ما زلنا نحاول فهم هذه السيارة لأننا قد أظهرنا أداء حقيقيًا في مراحل معينة خلال آخر عطلتي نهاية أسبوع" قال راسل.

وأكمل: "منذ التجارب الحرة الأولى، كنا في أعلى جدول الأوقات ودائمًا ضمن الثلاثة الأوائل. التجارب الحرة الثانية: المركز الثاني. ثم، في كلا السباقين يبدو أننا نبتعد عن الوتيرة المطلوبة".

وأردف: "لم يكن ذلك بسبب تحسن منافسينا؛ لقد كان ذلك بسبب بطئنا نحن. لذا، نحتاج إلى فهم السبب. لكن الهوامش الآن صغيرة".

وتابع: "الفوارق قريبة جدًا بيننا وبين مكلارين، أستون. شارل [لوكلير، فيراري] أبعد قليلًا في المقدمة. نحتاج فقط لمزيد من العمل".

وقطع راسل خط النهاية في السعودية بفارق 40 ثانية تقريباً خلف الفائز ماكس فيرستابن، مع اكتمال منصة التتويج بكل من سيرجيو بيريز ولوكلير. كما تغلّب عليه سائق مكلارين أوسكار بياستري وفيرناندو ألونسو على متن أستون مارتن.

واشتكى راسل وهاميلتون من وجود ارتدادات في السيارتين طوال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأول اعتقد أن مشاكل السيارة الحالية أكبر من ذلك.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن هناك المزيد لهذه المسألة. الأمر معقد جدًا هذه الأيام. هذه السيارات معقدة جدًا".

وأكمل: "عندما تجمع ذلك مع الإطارات، الإطارات صعبة جدًا أيضًا. حالياً، ليست لدي الإجابات".

ومع ذلك، أكد راسل أن الفرق "لا تزال متقاربة جدًا" خلف فريق ريد بُل الذي يبسط هيمنته بالكامل حتى الآن.