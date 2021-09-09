راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

وضعت مرسيدس حدًا للشائعات التي امتدّت على مدار الأشهر الماضية بعد أن أعلنت يوم الثلاثاء عن أنّ راسل سينضمّ إلى فريقها المصنعيّ العام المقبل لتعويض فالتيري بوتاس بعد تمضيته لثلاثة مواسم في ويليامز.

وكان راسل عُضوًا في برنامج مرسيدس للسائقين اليافعين منذ 2017، وقام بتعويض هاميلتون العام الماضي ضمن جائزة الصخير الكبرى بعد استبعاد بطل العالم سبع مرّات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وستمنح هذه الخطوة راسل الفرصة الأولى له في مسيرته في الفورمولا واحد للمنافسة في مقدّمة الترتيب، حيث يتوقّع الكثيرون أن يخوض معركة حامية متقاربة مع هاميلتون الذي يكبره بـ 13 عامًا.

لكنّ راسل لا ينضمّ إلى مرسيدس متوقّعًا أن يكون مجرّد سائقٍ مُساعد لهاميلتون، قائلًا أنّه سيكون "بذات مستوى المعاملة معه" العام المقبل.

وقال البريطاني: "لقد أوضحوا لي ذلك بشكلٍ كامل. أعتقد بأنّ مرسيدس دائمًا ما كانت تحترم ذلك الجانب، أن تمنح سائقَيها أفضل الفرص".

وأكمل: "أؤمن بنفسي بشكلٍ طكبيعي، ولديّ تطلّعات وطموحات عالية. لكن بشكلٍ مكافئ فإنّني أعلم مدى صعوبة المهمّة".

وأردف: "لويس بطل عالم سبع مرّات لسببٍ واضح، أعتقد بأنّني سأكون في أحد أفضل المقاعد في البطولة لأتواجد على الحلبة وأتعلّم منه".

ثمّ تابع: "بالنسبة لي أرى في هذه الشراكة مع مرسيدس علاقة طويلة الأمد، وأعتقد بأنّني أحتاج لاستغلال العام المقبل كفرصة حقيقيّة للتعلّم، وأخذ الأمور سباقًا بسباق، ورؤية كيفيّة تعوّدي وأدائي. لكن ليست لديّ أفكار مسبقة".

وكان نيكو روزبرغ زميل هاميلتون السابق قد قال مؤخّرًا أنّ انضمام راسل إلى الفريق قد يجعل الأجواء في مرسيدس "حامية أكثر"، في حين شعر ماكس فيرشتابن أنّ راسل "سيُصعّب المهمّة على هاميلتون".

وعبّر راسل عن ثقته في عدم تكرار المشاكل الداخليّة في مرسيدس عند انضمامه، وأنّ الفريق تعلّم من تجاربه السابقة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه كانت لمرسيدس تجربة واضحة على صعيد الديناميكا السيّئة داخل الفريق، وأوضحوا عدم رغبتهم في تكرار ذلك".

وأردف: "على الصعيد الشخصي كذلك فلا أريد حدوث ذلك. أعتقد بأنّه من المهمّ عمل الزميلَين معًا ودفعهما للفريق".

وأكمل: "ستكون لدينا قوانين جديدة وسيارة جديدة. لا توجد ضمانات لمن سيتمتّع بالسيارة الأسرع. أعتقد بأنّ مهمّتنا كسائقين دفع ذلك غلى الأمام".

وأضاف: " كما سأقول بأنّني لويس في مراحل مختلفة من مسيرتَينا، وأعتقد بأنّ ذلك يُساعد، وأكنّ له قدرًا كبيرًا من الاحترام، أعتقد بأنّني أصغر منه بكثير وكنت أتطلّع إليه أثناء تسابقي في الكارتنغ. لا أرى وجود أيّة مشاكل على الإطلاق".