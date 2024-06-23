راسل: مرسيدس "أكثر ثقة من أي وقت مضى" حالياً

حجز راسل وزميله لويس هاميلتون صف الانطلاق الثاني في إسبانيا، بعد أسبوعين فقط من تحقيق راسل لقطب الانطلاق الأول في كندا.

وتأهل هاميلتون بالمركز الثالث أمام زميله راسل بفارق 0.002 ثانية فقط، بينما خطف لاندو نوريس قطب الانطلاق الأول أمام ماكس فيرستابن بفارق 0.02 ثانية.

وواجهت مرسيدس صعوبات كبيرة خلال الحقبة الحالية، مع تقلبات كبيرة في الأداء.

لكن يبدو أن الفريق واثق من سيره بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتحديثات، وحين سُئِل تأدية السيارة وإن كانت المخاوف قد تبددت، أجاب راسل: "لا يمكنك الحُكم على الأمور مئة بالمئة".

وأكمل: "لكننا بالتأكيد بتنا أكثر ثقة من أي وقت مضى خلال الحقبة الحالية مع السيارة".

وتابع: "هذا أمر طبيعي، فنحن نكتسب الخبرة طوال السنوات الثلاث مع القوانين الحالية".

وأردف: "أعتقد أننا جميعاً نعلم ما يجعل السيارة سريعة في هذه الحقبة. هذا ما يثبته وجود 4 فرق متقاربة للغاية في المقدمة".

واسترسل: "ربما في السباقات المقبلة قد تتسبب الفوارق الهامشية باختلافات كبيرة في المراكز، لكن هذا ما يجب أن تكون عليه الفورمولا واحد".

وكانت مرسيدس قد بدأت سلسلة التحديثات التدريجية منذ ميامي، إضافة لاعتماد تصميم جديد كلياً للجانح الأمامي كأحد الأعمدة الأساسية لعملية التطوير.

إضافة لذلك يحاول الفريق تعزيز الأداء عبر تحسينات في الأرضية مع نموذج أقل وزناً في إسبانيا.