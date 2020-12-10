راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون

ينتظر راسل نتيجة تحاليل هاميلتون الأخيرة لمعرفة إن كان سيخوض عطلة نهاية الأسبوع الثانية له مع مرسيدس بعد أن أثار الإعجاب خلال جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، أم أنّه سيعود إلى صفوف فريقه ويليامز.

وكان البريطان الشاب قريبًا من خطف قطب الانطلاق الأوّل وتحقيق الفوز في السباق الثاني في البحرين بالرغم من جلوسه غير المريح داخل السيارة التي لم يتمّ تحسينها لتتلاءم مع سائقٍ بطوله، حيث تضمّن ذلك ارتداءه لحذاء أصغر بقياسٍ من الطبيعي.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت مرسيدس قد أجرت أيّة تعديلات لمساعدته على التواجد بشكلٍ أفضل داخل سيارة "دبليو11" بصرف النظر عن مشاركته معها أم لا، قال راسل أنّ الفترة القصيرة بين السباقَين الأخيرين من هذا الموسم كانت تعني "اقتصار الفريق على بعض التعديلات الطفيفة".

وقال البريطاني: "هناك قدرٌ محدودٌ من الأشياء التي يُمكنك تعديلها في هكذا فترة قصيرة. تحتاج للكثير من العمل من أجل جعل سائقٍ يشعر بالراحة داخل السيارة".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات الطفيفة على القود وهو ما سيُسهّل الوضع قليلًا عليّ. ذلك إيجابي، لكن بعد التسابق داخل السيارة في عطلة نهاية أسبوع فمن الطبيعي أن يكون الوضع أفضل بالنسبة لي".

وقال راسل أنّه شعر بالإنهاك بعد تصدّره لأغلب مجريات سباق الصخير، وذلك بالمقارنة مع ما يشعر به عادة في سيارة ويليامز.

وقال حيال ذلك: "التحدّي الجسديّ أصعب. يفرض ذلك الكثير من الجهد على الجسد، لكنّ المسار الخارجيّ لحلبة البحرين ليس الأكثر تطلّبًا جسديًا في النهاية. سهّل ذلك مهمّتي. أعتقد بأنّ الوضع سيكون أصعب هنا على هذه الحلبة بالنظر إلى وجود 22 منعطفًا".

وأضاف: "لكنّ الأدرينالين داخل هذه السيارة والمنافسة على الفوز يسمح لك بتجاوز كلّ ذلك الألم".

وقال راسل أنّه بالرغم من أدائه في السباق الماضي فإنّ توقّعاته ستبقى على حالها في حال تعويضه لهاميلتون مجدّدًا في أبوظبي.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّه من الرائع أن يتمّ تقديم العمل الذي حقّقناه نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ مقاربتي لعطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون هي ذاتها".

وأضاف: "سيكون هذا سباقي الثاني فقط مع مرسيدس، ولا يزال أمامي الكثير لتعلّمه وسيكون سباقًا صعبًا".

وأكمل: "فاقت نهاية الأسبوع الماضي توقّعاتي. ضغط عليّ فالتيري طوال الوقت منذ يوم الجمعة، وحقّق قطب الانطلاق الأوّل وضغط عليّ طوال السباق".

واختتم بالقول: "كان سباقًا صعبًا وسنعود إلى حلبة طبيعيّة أكثر نهاية هذا الأسبو. سيكون من الرائع أن أحصل على فرصة أخرى".