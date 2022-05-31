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راسل محبط لعدم عرض تجاوزه "المثير" على نوريس

عبر جورج راسل سائق مرسيدس عن إحباطه بسبب عدم عرض تجاوزه "المثير" على لاندو نوريس في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.

راسل محبط لعدم عرض تجاوزه "المثير" على نوريس

خرج نوريس من منصة الصيانة على إطارات ملساء أمام راسل وتقدم إلى خط التسابق، ما اضطر سائق مرسيدس إلى الاتجاه يميناً وتجاوزه.

وهذه الحركة حسمت مصير المركز الخامس لصالح راسل، الذي تأهل خلف نوريس.

لكن المشاهدين لم يروا هذا التجاوز لأن راسل كان أمامه على أية حال قبل سلسلة التوقفات وذلك بسبب انتقال نوريس سابقاً إلى إطارات انترميديت.

وشوهدت اللقطة لاحقاً على قنوات التواصل الاجتماعي ضمن فيديو من سيارة راسل.

حيث قال البريطاني الشاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السباق: "لقد كان سباقاً إيجابياً باعتقادي".

وأكمل: "على إطارات ’هارد’ كنا السيارة  الأسرع على المسار في مرحلة ما، وكنت قادراً على الضغط إلى الحدود القصوى، وكان ذلك ممتعاً".

وتابع: "لم يتم عرض تجاوزي على لاندو، وذلك أمر محبط بعض الشيء".

واسترسل: "خرج من المنصة مباشرة أمامي، وتمكنتُ من تجاوزه على المنطقة المبللة".

واستكمل: "كان ذلك رائعاً. نعم، تمكنتُ من الصمود حتى النهاية ولم يكن ذلك سهلاً على إطارات ’ميديوم’".

وتعقيباً على ذلك التجاوز، قال راسل في تصريح لقناة "سكاي اف1": "كان تجاوزاً مثيراً على متن السيارة خلال تلك الظروف المبللة في موناكو، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن جيداً بما يكفي للمنتجين التلفزيونيين!".

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تصوير: صور موتورسبورت

وحين علم نوريس من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بتصريحات راسل، ردّ سائق مكلارين أن التجاوز حصل بسبب الفارق في حرارة الإطارات ببساطة.

فقال: "لو كان يعتبر ذلك تجاوزاً مذهلاً، فإن تجاوزاته سيئة إذاً! ما أعنيه أنني كنتُ قد خرجتُ لتوي من المنصة".

وأردف: "من الواضح أنه كسب لفةَ قبلي لأنه كان على إطارات جافة، وهي الإطارات التي المثالية هنا".

واختتم: "كانت لديه إطارات جاهزة، وإطاراتي كانت باردة. ومن ثم تجاوزني، الأمر بهذه البساطة. لم يكن تجاوزاً مثيراً على الإطلاق. كنتُ محبطاً أكثر منه في الحقيقة".

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