راسل "محبط" لعدم تحقيق قطب الانطلاق الأول في أستراليا
قال جورج راسل أن التحسن في أداء السيارة خلال تصفيات جائزة أستراليا الكبرى 2023 للفورمولا واحد وتحقيقه للمركز الثاني خلف ماكس فيرستابن، جعله يشعر "ببعض الإحباط" لأنه لم يحقق قطب الانطلاق الأول.
عانت مرسيدس من بداية ضعيفة في موسم 2023، كما تتالت التصريحات من توتو وولف مدير الفريق والسائقين جورج راسل ولويس هاميلتون، حيال ضرورة إيجاد المزيد من الأداء.
لكن تصفيات ملبورن كشفت مفاجأة سارة للسهام الفضية، حيث ظهرت وبشكل مفاجئ بأداء قوي للغاية خلال القسم الثالث.
ويبدو أن الجميع تفاجأ من ذلك حيث خطف راسل المركز الثاني، وحقق زميله هاميلتون المركز الثالث.
وهذا ما صرّح به راسل بعد التصفيات، فقال: "لم نكن نتوقع هذا المركز بالطبع".
وأكمل: "قام الفريق بعمل رائع في المصنع ومن ثم هنا في ملبورن للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة".
وأردف: "بدا وكأن الحياة دبّت في السيارة، في النهاية كنا على الحدود القصوى بصراحة".
وتابع: "في الحقيقة، شعرتُ ببعض الإحباط لأننا لم نحقق قطب الانطلاق الأول".
واسترسل: "في الحقيقة ذلك يتعلق بتغير التوقعات بسرعة في هذه الرياضة. كنا لنشعر بالسرور لو حققنا المركز الرابع أو الخامس اليوم".
وأضاف: "لكن السيارة كانت رائعة، وهذا ما يُثبت أن الإمكانيات ما زالت موجودة".
وفيما يتعلق بإمكانية منافسة ريد بُل خلال سباق ملبورن، يرى راسل أن العلامة النمساوية خصم صعب جداً، خاصة وأن ماكس فيرستابن قدم لفة ممتازة في نهاية التصفيات أثبتت مجدداً سرعة سيارته.
لكن البريطاني الشاب يرى بأن الفورمولا واحد رياضة تحمل الكثير من التقلبات.
فقال: "لا بد من الأخذ بالحسبان أن هناك لحظات إيجابية وأخرى سلبية في هذه الرياضة".
وأكمل: "سيكون السباق صعباً جداً في مواجهة ماكس".
واختتم: "لكنني مسرور جداً، جداً بالانطلاق من المركز الثاني".
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