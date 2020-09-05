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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

راسل محبط لضياع فرصته في تصفيات مونزا "الهزلية"

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راسل محبط لضياع فرصته في تصفيات مونزا "الهزلية"
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عبّر جورج راسل سائق ويليامز عن إحباطه لضياع فرصته في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى التي وصفها "بالهزلية" على حلبة مونزا.

شهد القسم الأول من التصفيات احتشاد عدد من السائقين في منطقة منعطف "بارابوليكا"، وذلك ضمن سعي كل سائق للاستفادة من عامل السحب من السيارة التي أمامه، ما أدى إلى تقاربٍ كبير بين السيارات خلال اللفات السريعة.

وعلق راسل خلف كيمي رايكونن وإستيبان أوكون خلال آخر لفة سريعة له في التصفيات، ما كان يعني عدم قدرته على تحسين زمنه ليتأهل بالمركز 19.

وعبّر البريطاني عن إحباطه خلال كلامه مع الفريق عبر اللاسلكي، حيث قال: "ما الذي قمنا به بحق السماء؟ علينا أن نكون الفريق المستفيد من هذه الأوضاع الفوضوية ****، وليس أن نكون الخاسرين ****".

وضمن معرض كلامه بعد الحصة، أوضح راسل أنه شعر بفرصةٍ لفريق ويليامز للتقدم إلى القسم الثاني من التصفيات، لكنها ضاعت بسبب الزحام.

فقال: "كنا اليوم أبطأ فريق، بينما كنا نقدم عادة بعض اللمحات المذهلة خلال أيام السبت، لكننا بحاجة إلى ظروف استثنائية لتتكرر مثل هذه الفرصة".

وتابع: "كان اليوم إحدى تلك الفرص الاستثنائية، لكننا أضعناها من أيدينا. أنه أمر سخيف حقاً".

وأكمل: "بدأ كل شيء من موقع الخروج من خط الحظائر. أنا لا أتهم أحداً، لكننا جميعاً في نفس الورطة معاً".

واسترسل: "لا أدري لمَ أرسل كلّ فريق سيارتَيه في الوقت نفسه تماماً، لأنّ هذا ما حصل بالفعل".

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ولم تنجح أي من السيارات الستّ الأخيرة في تحسين أزمنتها خلال القسم الأول في اللفات السريعة الأخيرة، ما كان يعني أن رومان غروجان، سيباستيان فيتيل، أنطونيو جيوفينازي ونيكولاس لاتيفي، انضموا جميعاً إلى راسل، ولم يتأهلوا إلى القسم الثاني.

"كما قلتُ إنها حلبة بخصائص محددة للغاية. والجميع يبحث عن الفجوة الهوائية، ولا أحد يودّ الخروج أولاً" قال راسل.

وأكمل: "أنا أحاول شق طريقي إلى الأمام، ولا أحد يودّ أن يعلق خلف سيارة  ويليامز، لأنهم سيلحقون بنا خلال اللفة نفسها! الجميع يتعرض للحجز من قبلي".

وتابع: "كانت هناك احتمالية كبيرة لوقوع حادثة. كان الوضع هزلياً نوعاً ما".

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من جهة أخرى، يخضع أوكون سائق رينو إلى تحقيق حيال حجزه لرايكونن ولاتيفي خلال القسم الأول، لكن رايكونن يشعر بعدم وجود ضرورة تستدعي التحقيق فيما حصل.

حيث قال: "لا أدري ما الذي يودون التحقيق فيه".

وأكمل: "يحق لنا المنافسة، الأمر الوحيد أنه حشرني بعض الشيء، لكن لا أدري".

واختتم: "في نهاية المطاف، لم يرتكب أحد أي خطأ. حصل ذلك نظراً لمحاولة بدء اللفة قريبين من بعضنا البعض. وذلك يحصل أحياناً".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
قائمة السائقين جورج راسل
قائمة الفرق ويليامز
الكاتب خلدون يونس

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