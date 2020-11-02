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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

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راسل مُحبط تماماً من "الخطأ السخيف" خلف سيارة الأمان في إيمولا

قال جورج راسل سائق ويليامز أن حادثته خلف سيارة الأمان في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، أمر "مُحبط تماماً".

كان راسل على مشارف النقاط عندما دخلت سيارة الأمان بسبب توقف سيارة ماكس فيرشتابن صاحب المركز الثاني - التي انفجر إطارها.

وكان راسل يقود أول سيارة خلف سيارة الأمان وهو يحاول تحمية إطاراته عندما فقد السيطرة واتجه إلى الحائط.

وقبل الخروج من السيارة اعتذر من فريقه، ومباشرة بعد عودته إلى المرآب، كتب على تويتر: "لا أدري ما يجب أن أقوله. لا أعذار. أنا آسف حقاً يا رفاق".

وبعد هذا الانسحاب، بات مجموع مشاركات راسل خارج النقاط يبلغ 34 سباقاً.

حيث قال: "لا أدري. لم أرتكب أخطاء سخيفة من قبل كما فعلت اليوم".

وتابع: "كنت أضغط بشكل كبير جداً خلال السباق منذ اللفة الأولى، كنت أقود بأكثر أسلوب هجومي لي على الإطلاق".

واسترسل: "أردت مواصلة ذلك خلف سيارة الأمان، لأنني كنت أعلم أن المنافسين خلفي كانوا على إطارات أجدد، إن أردتُ فرصة لتسجيل النقاط عليّ أن أقود بأسلوب عدائي جداً".

واستكمل: "من الواضح أنني خسرتُ السيطرة على السيارة واصطدمت بالحائط. أنا آسف حقاً لجميع أفراد الفريق".

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وحين سُئِل إن كانت هناك أية إيجابيات يمكن استخلاصها من وتيرته العدائية، أجاب راسل: "الإيجابية في الحقيقة هي وصولنا إلى ذلك المركز".

وأكمل: "تمكنت من التقدم على إستيبان أوكون، وابتعدت عنه. كما كانت وتيرتي مماثلة لسيارتي مكلارين في بداية السباق. كانت السيارة قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسريعة جداً".

وأردف: "مع الوقت سنفهمها أكثر وأكثر. لفاتي الأولى كانت متواضعة وأقدمتُ ربما على حركة عدائية وهجومية على سيباستيان فيتيل خلال المنعطف الأول".

واختتم: "كما قلت، أشعر أنني في بعض الأحيان أقود بطريقة مُحافظة أكثر من اللزوم خلال السباقات. لكنني اليوم وبالتأكيد وصلت إلى الحدود القصوى".

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