راسل: مجريات باكو "تتكلم عن نفسها" بعدم استشارة السائقين حول تقصير منطقة "دي آر أس"

خلال الموسم الثاني من حقبة "المؤثرات الأرضية" الناتجة عن تطبيق القوانين التقنية الجديدة، بات لحاق السيارات ببعضها البعض مهمة أصعب حيث وجدت الفرق طرقاً لتوليد المزيد من الارتكازية، بالتالي ازدادت صعوبة التجاوزات.

وبدا ذلك جلياً في جولة باكو على حلبة شوارع معروفة بالمقطع المستقيم الطويل الذي يقارب 2 كيلومتراً.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قرر تقليص منطقة "دي آر أس" في أذربيجان، وكذلك في حلبة ميامي أيضاً بناء على بيانات من سباقات العام الماضي.

ويرى راسل أن مثل هذه التصرفات دون استشارة السائقين قد تحمل عواقب غير إيجابية، مشيراً إلى أن مجريات باكو "تتكلم عن نفسها".

فقال على هامش جائزة ميامي: "أعتقد أننا جميعنا لم نفهم سبب تقصير منطقة ’دي آر أس".

وأكمل: "لم تتم استشارة أيّ منا أو طلب آرائنا. أعتقد أن السباق يتكلم عن نفسه".

وكانت معدلات التآكل في باكو أقل من السباقات الماضية، ما سمح للسائقين بإكمال توقف واحد فقط مع فترة طويلة على إطارات هارد.

كما أن عدم وجود تنوع في الاستراتيجيات قلص أيضاً من فرص التجاوز.

ويريد راسل الذي يشغل منصب مدير جمعية سائقي سباقات الجوائز الكبرى "جي بي دي إيه" الكلام مع الفورمولا واحد و"فيا" للبحث فيما يمكن تعديله لتحسين مستويات المتعة والمنافسة.

فقال: "سنتكلم بالتأكيد مع ’فيا’ والبطولة حيال ذلك، لأننا نريد أن نحظى بفرصٍ للمنافسة. نريد المنافسة كما كنا نفعل جميعنا في سباقات الكارتينغ التي لا تتواجد فيها الانسيابية مطلقاً. هذا هو حلمنا جميعاً".

ولا يريد راسل رؤية قرارات انفعالية دون دراسة مسبقة، لكنه بالمقابل أشار إلى أن تعديلات "دي آر أس" هي العامل الوحيد المتاح للتعديل حالياً.

يشار إلى أن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أشار في وقت سابق إلى أوزان السيارات الكبيرة وكذلك قساوة أنظمة التعليق كعوامل معيقة للمنافسة.

يُضاف إلى ذلك انخفاض معدلات التآكل وبالتالي بقاء السائقين على المسار لفترات طويلة.

من جهته، يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أنه يتوجب على السائقين الاعتراض بصوت أعلى لمحاولة إيصال آرائهم وانطباعاتهم.

فقال: "لم يتم سؤالنا حيال ذلك ولم يتم التطرق للمسألة خلال الاجتماعات. نحن نحاول إيصال أصواتنا والمشاركة في تلك القرارات لأنني أعتقد بأن الفورمولا واحد أو ’فيا’ يفوّتون هذه النقطة".

واختتم: "ربما لم نقم بجهدٍ كافٍ لتمثيل أنفسنا وتقديم انطباعاتنا".