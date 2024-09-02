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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

راسل: مجاراة مكلارين وفيراري غير ممكنة حتى من دون المشاكل

لا يعتقد جورج راسل أنه كان بوسع سيارته مرسيدس مجاراة مكلارين أو فيراري حتى من دون المشاكل التي جعلت سباقه مخيبًا للآمال في مونزا.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

خسر جورج راسل مركز انطلاقه الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى عندما تعيّن عليه المنافسة جنبًا إلى جنب مع أوسكار بياستري في المنعطف الأول ما ترتب عليه خروجه عن المسار.

بعد ذلك عانى راسل من أضرار على الجناح الأمامي ليتراجع في النهاية إلى المركز السابع.

وبالرُغم من خيبة أمله جراء ضياع سباقه وفرصة منصة التتويج خلال فترة قصيرة، لكن راسل يعتقد بأنه لم يكن بوسع سيارة مرسيدس مقارعة مكلارين وفيراري على أية حال حتى لو لم تحصل هذه المشاكل.

حيث قال: "كنت قريبًا جدًا من أوسكار عند نقطة الكبح وأغلقت مكابحي، لذلك خرجت عن المسار واستعنت بمنطقة الخروج الآمن".

وأضاف: "كان يومًا مخيبًا للآمال بالفعل. كان من المؤسف تراجع فرصنا في السباق بهذه السهولة، لكن وبالنظر إلى الوتيرة، فلا أرى أننا كنا في موقع يخولنا مجاراة مكلارين وفيراري على أية حال".

وتابع: "بدت فيراري قوية للغاية في زاندفورت ومونزا، على عكس الجولات السابقة بعد تراجع ريد بُل بعيدًا في الخلف".

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