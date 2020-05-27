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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل "متعطش" لخوض تجارب على متن سيارة فورمولا واحد قبل انطلاق الموسم

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راسل "متعطش" لخوض تجارب على متن سيارة فورمولا واحد قبل انطلاق الموسم
27-05-2020

يأمل جورج راسل أن يتمكن من إكمال بعض التجارب على متن سيارة فورمولا واحد قبل انطلاق موسم 2020 المعلق حتى الآن من النمسا أوائل شهر يوليو/تموز المقبل.

تمّ تأجيل وإلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020 كنتيجة لتفشي جائحة فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، لكن البطولة تخطط لإطلاق الموسم مجدداً من النمسا على حلبة ريد بُل رينغ بسباقَين يومي 5 و12 يوليو.

وبالرغم من غياب أية خطط لتجارب رسمية على السيارات قبل انطلاق الموسم، لكن سائق ويليامز يأمل إكمال بعض التجارب الخاصة لمساعدته في الاعتياد مجدداً على القيادة بعد فترة انقطاع زادت عن سبعة أشهر.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1": "ذلك أمر سأحاول بالتأكيد القيام به. أعتقد أن الكارتينغ وبشكل منطقي ستكون أول فرصة لذلك. حالما تسنح سأستغلها وأشارك في الكارتينغ".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، أود تجربة سيارة فورمولا واحد قبل العودة للسباقات مجدداً. لذا، سواء أكانت ويليامز أم مرسيدس، علينا الانتظار لنرى، أود فقط إكمال بعض اللفات".

وتابع: "لكن قد تكون تلك التجارب مع سيارات فورمولا 3 أو فورمولا 2 كذلك. أي شيء بأربع عجلات على المسار، أعتقد أنه سيكون أفضل من لا شيء".

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وتم منع فرق الفورمولا واحد من اختبار سياراتها المصنوعة خلال آخر عامين، ما يعني أن السائقين يمتلكون حرية إجراء التجارب على سيارات بمواصفات موسم 2018. 

وأكمل بعض السائقين بالفعل لفات على متن سيارات كارتينغ كلٌ في بلده، من بينهم كيفن ماغنوسن وبيير غاسلي.

ولم يخرج راسل بعد إلى المسار، لكنه أدخل بعض التحديثات على معدات المحاكاة لديه في المنزل بهدف مساعدته في الإبقاء على مستواه في القيادة.

فقال: "بخلاف الرياضات الأخرى، لا يمكنك امتلاك حلبة سباقات في باحة منزلك الخلفية! ليس الأمر مثل لاعبي كرة القدم الذين بوسعهم ركل الكرة والحصول على تمريناتهم المعتادة".

وتابع: "إن التمرين صعب جداً. أقوم بكل ما بوسعي في النادي الرياضي المنزليّ لديّ، سواء لناحية الجري أو ركوب الدراجة. وكذلك من الناحية الذهنية".

واختتم: "كما قمت مؤخراً بتحديث معدات جهاز المحاكاة المنزلي لديّ ليس فقط من أجل الترفيه ولكن للتمرين أيضاً، إذ يعتبر ذلك أقرب ما لديّ لعالم السباقات للمحافظة على لياقتي ومستواي في القيادة".

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