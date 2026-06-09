نجح كيمي أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، في الفوز بالسباقات الخمسة الأخيرة، ليوسع الفارق في صدارة البطولة إلى 68 نقطة أمام راسل، الذي كان المرشح الأبرز قبل انطلاق الموسم لكنه لم يحقق سوى الفوز في الجولة الافتتاحية بأستراليا.

ومع إقامة ست جولات فقط حتى الآن وتبقي 16 جولة أخرى، يرفض راسل الاستسلام، خاصة بعد ما حدث الموسم الماضي عندما عاد كل من ماكس فيرستابن ولاندو نوريس بقوة إلى المنافسة على اللقب في المراحل الأخيرة.

فقد كان الثنائي متأخرًا بفارق 104 و34 نقطة على التوالي عن أوسكار بياستري قبل تسع جولات من النهاية، لكنهما بقيا في دائرة المنافسة حتى اليوم الأخير، حيث انتزع نوريس اللقب بفارق ضئيل عن فيرستابن.

وعندما سُئل عما إذا كانت أفضلية أنتونيللي أصبحت كبيرة للغاية، أجاب راسل في موناكو قائلًا: "لا، ليست كذلك. انظروا إلى ما حدث مع فيرستابن العام الماضي، لكن عليّ أولًا أن أخرج نفسي من هذا الوضع".

وأضاف: "لا أعلم كيف نجد أنفسنا دائمًا في الموقف ذاته. هناك أمور أحتاج إلى تحسينها بالتأكيد، لكنني أعرف ما أستطيع فعله عندما أحظى بعطلة نهاية أسبوع نظيفة، ومن المؤسف فقط ما يحدث".

وتابع: "ما زلت أؤمن بنفسي كثيرًا وأعرف جيدًا إمكانياتي. لم نصل حتى إلى 30% من الموسم، لكن الكثير من النقاط ضاعت منا".

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وجاءت تصريحات راسل بعد جائزة موناكو الكبرى التي أضافت فصلًا جديدًا إلى سلسلة سوء الحظ التي تلاحقه منذ الجولة الثانية في شنغهاي، عندما فاز أنتونيللي من البول بوزيشن بعد مشكلة ميكانيكية في القسم الثالث من التصفيات لزميله.

وفاز السائق الإيطالي مجددًا من البول بوزيشن في سوزوكا مستفيدًا من توقيت مثالي لسيارة الأمان، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة في ميامي، حيث عانى راسل من ظروف التماسك المنخفض.

وبدا أن راسل في طريقه لإنهاء سلسلة نتائجه المخيبة في كندا، قبل أن يتسبب عطل في المحرك بانسحابه من الصدارة.

أما في موناكو، فتحول السباق إلى محاولة للحد من الأضرار بعد تصفيات صعبة. فقد انطلق من المركز السادس بينما انطلق أنتونيللي من البول بوزيشن، وبينما سيطر متصدر البطولة على السباق، خرج راسل من دائرة النقاط بعد عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة نتيجة تنفيذ غير صحيح لعقوبة الخمس ثوانٍ التي حصل عليها بسبب تجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة.

وبذلك، لم يسر موسم 2026 كما كان متوقعًا بالنسبة للسائق البالغ من العمر 28 عامًا، بعد ما اعتبره كثيرون أفضل مواسمه في العام الماضي، بل إنه تراجع أيضًا إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق نقطتين خلف لويس هاميلتون.

"أنا في حالة ذهنية غريبة جدًا، لأنني مررت سابقًا بفترات صعبة في مسيرتي نتيجة سباقين أو ثلاثة لم أقدم خلالها الأداء المطلوب" قال راسل.

وأكمل: "لكنني لم أختبر من قبل سلسلة من سوء الحظ كهذه. هذا لم يحدث عندما كانت السيارة تنافس على المركز السابع قبل عامين، أو على المراكز الثالث والرابع العام الماضي. الآن أمتلك سيارة قادرة على الفوز، ولهذا يبدو الأمر مؤلمًا جدًا، لكن الطريق لا يزال طويلًا".

وأردف: "ما زلت أؤمن بنفسي كثيرًا. وما زلت أعتقد أننا سنقاتل على الانتصارات حتى نهاية هذا الموسم. ولا يوجد سبب يمنعنا من الاستمرار في ذلك خلال الموسم المقبل أيضًا، لكن الوضع صعب حاليًا".

ويرى راسل أن الفارق كان سيكون أكثر تقاربًا لو لم يتعرض لكل هذا القدر من سوء الحظ، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالمستوى الذي يقدمه أنتونيللي بعد موسمه الأول المتقلب في 2025.

فقال: "عندما أنظر إلى الأمور بموضوعية، أعتقد أنه لو كانت الظروف أكثر توازنًا قليلًا، لكانت المنافسة متقاربة جدًا. لقد قام بعمل مذهل. أعتقد أنني كنت سأملك انتصارين إضافيين على الأقل باسمي".