راسل: ما حصل في نهاية سباق أبوظبي "غير مقبول"

بدا لويس هاميلتون بأنه على طريق إحراز لقبه الثامن في الفورمولا واحد حتى قلب حادث متأخّر لنيكولاس لاتيفي سائق ويليامز الموازين تمامًا.

إذ وقبل 5 لفات من النهاية، قرر الحكام على الفور دخول سيارة الأمان، والتي وضعت هاميلتون في موقع مستحيل، إمّا أن يواصل على إطارات مهترئة أو أن يتوقف ويهدي مركزه على المسار إلى فيرشتابن.

واعتمدت مرسيدس الخيار الأول، مع حصول فيرشتابن على توقّف مجاني وانتقاله إلى إطارات سوفت جديدة في الخلف.

ومع مرور اللفات خلف سيارة الأمان، قرر الحكام في البداية عدم السماح للسيارات المتأخرة بين هاميلتون المتصدر وفيرشتابن بالمرور وتجاوز سيارة الأمان، وهو ما كان ليُطيح بفرص فيرشتابن لتجاوز هاميلتون للفوز وتحقيق اللقب، ولم يقرر الحكام رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق، وهو ما فعلوه في مناسبات سابقة أيضاً.

لكن وفي اللحظة الأخيرة، تحوّل الوضع مع تراجع المراقبين عن قرارهم، ليسمحوا للسيارات المتأخرة بين المتنافسين على اللقب بالمرور وإبقاء البقية ضمن مراكزهم.

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وتم استئناف السباق مع بقاء لفة واحدة، ليتمكن فيرشتابن مع أفضلية إطاراته من تجاوز هاميلتون عند المنعطف الحاد لينتزع الفوز ويحقق أول بطولة عالم له مع ريد بُل.

والقرار الأخير الحاسم من الحكّام ذاك أثار غضب توتو وولف مدير فريق مرسيدس، والذي صرخ قائلًا إلى مايكل ماسي مدير السباقات: "هذا ليس صائبًا"، ليرد الأخير: "توتو، هذا يدعى سباق سيارات".

ومن خلال حسابه على تويتر، غرّد راسل زميل هاميلتون المستقبلي - والذي انسحب من السباق مبكرًا - واصفًا نهاية السباق "بغير المقبولة".

حيث كتب قائلًا: "هذا غير مقبول. ماكس سائق رائع بكل تأكيد والذي خاض موسمًا مدهشًا وليس لديّ له سوى الاحترام الكبير، لكن ما حدث غير مقبول تمامًا. لا أصدق ما رأيته لتوّي الآن".