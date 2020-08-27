راسل: مالكو ويليامز الجُدد يقومون "بمراجعة شاملة"

اعترف راسل كذلك بأنّه مرّ "بوقت عصيب" قبل تأمين مستقبل الفريق، حيث أعلنت ويليامز الأسبوع الماضي أنّ الشركة تم بيعها لمجموعة دوريلتون كابيتال الاستثمارية الأمريكية، بالرُغم من أنّه لم يتم الكشف سوى عن تفاصيل قليلة منها أنّ اسم الفريق لن يتغيّر.

ويلتزم راسل ناشئ مرسيدس بالبقاء مع الفريق المتمركز في غروف حتى نهاية موسم 2021.

"تحدثت مع ماثيو سافاج هذا الصباح، رئيس الشركة، حيث أنّهم يقومون الآن بمراجعة شاملة للتغييرات اللازمة، والتي ستشكّل الجانب الإداري من المشروع" قال راسل.

وأضاف: "إنّها أخبار إيجابية للغاية بالنسبة لويليامز ككل، ولجميع العاملين في الفريق ولكلينا كسائقَين".

وتابع: "خضنا أوقاتًا عصيبة في السابق بالطبّع، إذ أنني مسرور جدًا لرؤية أنّ الفريق بات مستقرًا بالمُضي قُدمًا، ويحظى بشركة رائعة تدعمه وتساعد ويليامز على العودة إلى مكانتها الحقيقية، في مقدمة الترتيب".

وأكمل: "أما فيما يتعلق بما هم بحاجة لفعله من أجل بلوغ ذلك، فنحن سائقان في نهاية المطاف، حيث نقود السيارة بأسرع ما بوسعنا وأترك هذه الأمور إلى الأشخاص الأكثر دراية بها مني كي يقرروا مواضع الاستثمار، وما التغييرات التي هم بحاجة للقيام بها في غروف".

وعند سؤاله إذا ما كان يودّ رؤية استمرار ارتباط عائلة ويليامز بالفريق، قال راسل: "لطالما مثّلت عائلة ويليامز جزءًا كبيرًا من الفورمولا واحد، حيث أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهمية مع ذلك التغيير في الملكية هو اسم الفريق والأمور التي ستستمر. عائلة ويليامز ما كانت لتبيع الفريق لطرف لا تثق في أنّه سيُفيد الفريق بالمُضي قُدمًا".

من جانبه يبدو زميل راسل بالفريق نيكولا لاتيفي - الذي منح والده مايكل ويليامز قرضًا شاعد الفريق على تجاوز أزمته المالية - متفائلًا حيال المُلاك الجُدد.

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حيث قال: "إجمالًا، أعتقد بأنّ تلك خطوة إيجابية للغاية بالنسبة لويليامز، حيث أمّنت مستقبل واستقرار الفريق وهو الأمر الأكثر أهمية. أما من ناحية التغييرات التي أعتقد أنّه بحاجة للقيام بها، أرى أنّ يعود إليهم أكثر مني ليُقرروه".