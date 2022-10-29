راسل مؤنبًا نفسه بعد لفة القسم الحاسم للتصفيات: قطب الانطلاق الأول كان في المتناول

راسل تصدر التجارب الحرة الثانية والثالثة في المكسيك، وبدا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول بعد تواجده على بُعد 0.132 ثانية فقط خلف فيرستابن بعد المحاولات الأولى في القسم الثالث.

لكن لفة أخيرة سيئة وجدت راسل يعاني مع الإفراط في الانعطاف قبل خروجه عن المسار في نهاية الخط المستقيم الخلفي، ما تسبب بخسارته الكثير من الوقت.

فيما وجد فيرستابن المزيد من الوقت في لفته الأخيرة ليحسم قطب الانطلاق الأول بفارق 3 أعشار من الثانية أمام راسل.

"الفريق كان يستحق أكثر من ذلك اليوم، كانت السيارة رائعة للغاية نهاية هذا الأسبوع" قال راسل.

وأضاف: "أعتقد بأن الفريق يستحق الثناء على العمل الذي قاموا به لمدة طويلة هذا الموسم. فقد رأينا لويس يُظهر الأسبوع الماضي ما تستطيع هذه السيارة تقديمه".

وتابع: "أشعر بأن قطب الانطلاق الأول كان في المتناول اليوم، وكانت فقط لفة سيئة للغاية من قِبَلي، لذلك أؤنّب نفسي بعض الشيء".

وأكمل: "لكن في النهاية، لا توجد نقاط للتصفيات وأنا متحمّس للعودة والانطلاق غدًا من الصف الأول".

جديرٌ بالذكر أن راسل سينطلق ثانيًا مباشرة أمام زميله لويس هاميلتون، مع إحراز مرسيدس أفضل نتيجة تصفيات خلال موسم 2022.