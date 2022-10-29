تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / فيرشتابن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائيّ مرسيدس وسط أداء باهت لفيراري في المكسيك التالي / مرسيدس: وصف ريد بُل عقوبتها "بالقاسية للغاية" هو "مبالغة كبيرة"
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى أخبار

راسل مؤنبًا نفسه بعد لفة القسم الحاسم للتصفيات: قطب الانطلاق الأول كان في المتناول

تحسّر جورج راسل على لفته الأخيرة "السيئة للغاية" في تصفيات المكسيك، والتي جعلته يكتفي بالتأهّل بالمركز الثاني لصالح مرسيدس خلف ماكس فيرستابن، حيث اعتقد بأن قطب الانطلاق الأول كان في المتناول.

راسل مؤنبًا نفسه بعد لفة القسم الحاسم للتصفيات: قطب الانطلاق الأول كان في المتناول

راسل تصدر التجارب الحرة الثانية والثالثة في المكسيك، وبدا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول بعد تواجده على بُعد 0.132 ثانية فقط خلف فيرستابن بعد المحاولات الأولى في القسم الثالث.

لكن لفة أخيرة سيئة وجدت راسل يعاني مع الإفراط في الانعطاف قبل خروجه عن المسار في نهاية الخط المستقيم الخلفي، ما تسبب بخسارته الكثير من الوقت.

فيما وجد فيرستابن المزيد من الوقت في لفته الأخيرة ليحسم قطب الانطلاق الأول بفارق 3 أعشار من الثانية أمام راسل.

"الفريق كان يستحق أكثر من ذلك اليوم، كانت السيارة رائعة للغاية نهاية هذا الأسبوع" قال راسل.

وأضاف: "أعتقد بأن الفريق يستحق الثناء على العمل الذي قاموا به لمدة طويلة هذا الموسم. فقد رأينا لويس يُظهر الأسبوع الماضي ما تستطيع هذه السيارة تقديمه".

وتابع: "أشعر بأن قطب الانطلاق الأول كان في المتناول اليوم، وكانت فقط لفة سيئة للغاية من قِبَلي، لذلك أؤنّب نفسي بعض الشيء".

وأكمل: "لكن في النهاية، لا توجد نقاط للتصفيات وأنا متحمّس للعودة والانطلاق غدًا من الصف الأول".

جديرٌ بالذكر أن راسل سينطلق ثانيًا مباشرة أمام زميله لويس هاميلتون، مع إحراز مرسيدس أفضل نتيجة تصفيات خلال موسم 2022.

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائيّ مرسيدس وسط أداء باهت لفيراري في المكسيك
المقال السابق

فيرشتابن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائيّ مرسيدس وسط أداء باهت لفيراري في المكسيك
المقال التالي

مرسيدس: وصف ريد بُل عقوبتها "بالقاسية للغاية" هو "مبالغة كبيرة"

مرسيدس: وصف ريد بُل عقوبتها "بالقاسية للغاية" هو "مبالغة كبيرة"

أحدث الأخبار

لوكلير يأمل أن يكون "أحد أسوأ" سباقات فيراري في المكسيك كبوة عابرة
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يأمل أن يكون "أحد أسوأ" سباقات فيراري في المكسيك كبوة عابرة

يأمل شارل لوكلير أن تكون معاناة فيراري في المكسيك كبوة عابرة بعد أن اعتبر السباق "من بين الأسوأ" لفيراري في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس ليست واثقة من أن استراتيجية ريكاردو كانت لتغير نتيجة سباق المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ليست واثقة من أن استراتيجية ريكاردو كانت لتغير نتيجة سباق المكسيك

لا تبدو مرسيدس من أن اتباع استراتيجية مماثلة لما قام به دانيال ريكاردو سائق مكلارين، باستعمال إطارات "ميديوم" ثم "سوفت" كانت كافية للتغلب على ماكس فيرستابن الذي انتزع الفوز في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد.

باخا البرتغال: الفوز للبرتغاليين ويزيد يتصدر الترتيب العام
كروس كانتري كروس كانتري

باخا البرتغال: الفوز للبرتغاليين ويزيد يتصدر الترتيب العام

لم يستطع السائق السعودي إنهاء باخا بورتاليغري 500 في البرتغال في المراكز الأولى إثر مشكلة ميكانيكية في المرحلة الأخيرة، إنما تمكن من تصدر الترتيب العام لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باخا"، في حين فاز السائق البرتغالي خواو فيرييرا بالرالي.

فيرستابن يكشف سبب مقاطعة قناة "سكاي اف1"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرستابن يكشف سبب مقاطعة قناة "سكاي اف1"

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم الحالي في الفورمولا واحد، أن مقاطعته لتغطية قناة "سكاي اف1" في المكسيك جاء رداً على عدم الاحترام "المتواصل" الذي تلقاه منها هذا الموسم وأنه "لن يتحمل ذلك بعد الآن".

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.