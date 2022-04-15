راسل "ليس مهتمًا" بمنافسة هاميلتون على المركز الخامس

عانت مرسيدس مع مشاكل الارتدادات العويصة على سيارتها لموسم 2022 "دبليو13"، والتي حدّت من مدى الانخفاض الذي يمكن للفريق اعتماده على السيارة، وبالتالي منعت راسل وهاميلتون من استخلاص الأداء الأقصى من الحزمة.

وتأخّر الفريق البطل 8 مرات بشكل كبير خلف فيراري وريد بُل خلال الجولات الثلاث الأولى من هذا الموسم، لكن رغم ذلك تمكن راسل وهاميلتون من الصعود إلى منصة التتويج.

حيث استفاد هاميلتون من الانسحاب المزدوج لريد بُل في سباق البحرين الافتتاحي ليتواجد بالمركز الثالث، النتيجة التي تمكن راسل هو الآخر من تحقيقها في أستراليا بفضل تأخّر كارلوس ساينز سائق فيراري وانسحاب آخر لماكس فيرشتابن حامل اللقب وسائق ريد بُل.

حيث سمحت مشاكل الموثوقية التي تواجهها ريد بُل بأن تحتلّ مرسيدس الآن المركز الثاني في ترتيب الصانعين، كما يفصل راسل كذلك بين شارل لوكلير وساينز في وصافة ترتيب السائقين مع تواجد هاميلتون في المركز الخامس.

وبينما اعترف راسل بأنه كان من "الجنوني للغاية" أن يتواجد بالمركز الثاني خلف لوكلير المتصدر، لكنّه أوضح بأنه لم يكن مهتمًا بالتواجد أمام زميله في الوقت الذي يعاني فيه الفريق لناحية الأداء.

فقال: "تلك الأمور الصغيرة في ثنايا ما يدور الآن لا تعني الكثير في الحقيقة. يرغب الجميع بطبيعة الحال بالتواجد أمام زملائهم، لكنني ولويس لسنا مهتمين بالتنافس على المركز الخامس أو السادس".

وأضاف: "نريد العمل سويًا من أجل إغلاق الفارق الحالي. لذلك ليست هنالك مشاعر صعبة إذا ما تواجد أمامي، وكذلك إذا ما تواجدت أمامه، إذ أننا لا نكترث كثيرًا حيال هذا الأمر في الوقت الحالي".

وتابع: "لدينا هدف أكبر، واللعبة الطويلة التي علينا ممارستها هي اللحاق بأولئك في الأمام كوننا هنا كي نفوز".