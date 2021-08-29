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راسل "لن يقوم بشيء أحمق" للحفاظ على مركزه أمام السيارات الأسرع في سباق بلجيكا

قال جورج راسل سائق ويليامز أنّه لن يحاول فعل "أي شيء أحمق" للحفاظ على مركز متقدم خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بعد تقدّمه على العديد من السيارات الأسرع خلال التصفيات.

راسل "لن يقوم بشيء أحمق" للحفاظ على مركزه أمام السيارات الأسرع في سباق بلجيكا

كاد راسل أن يحرز قطب انطلاق أوّل مفاجئ لصالح ويليامز بعدما تقدّم إلى صدارة جدول الأزمنة في القسم الحاسم قبل لحظات من نهاية تصفيات بلجيكا المبللة، حيث لم يتمكن منافسوه بما فيهم لويس هاميلتون سائق مرسيدس من تجاوز زمن راسل، في حين تمكّن ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل فقط من التقدّم عليه وحصد قطب الانطلاق الأول لسباق اليوم على حلبة سبا-فرانكورشان.

وقد عادلت نتيجة راسل في سبا أفضل نتيجة تصفيات له عندما شارك لمرة واحدة مع مرسيدس في الصخير العام الماضي، لكنّها كانت أفضل نتيجة له مع ويليامز.

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وصرّح البريطاني الشاب بأن سيارته ويليامز كانت تحلق في عالمها الخاص خلال تلك الأجواء الماطرة، لكنّه أوضح بأن عليه وفريقه أن "يكونا واقعيين" حيال ما بمقدورهما تحقيقه في السباق - حتى وإذا ما كانت الأجواء ماطرة من جديد - في مواجهة المنافسين أصحاب السيارات الأسرع.

فقال: "لدينا سيارات سريعة بشكل مذهل في الخلف، لكن وإذا ما ظلت الأجواء كما هي، فلدينا على الأرجح سيارة سريعة بالقدر الكافي لتستحق التواجد ضمن العشرة الأوائل".

وأضاف: "لكن ومع انطلاقنا من الصف الأول، فلا سبب يمنعنا من محاولة الحفاظ على ذلك المركز لمعظم فترة السباق".

وتابع: "لكنني لا أعتقد بأنني سأقوم بأي شيء أحمق مع السيارات حولي، والتي ستكون بالتأكيد أسرع منا".

وأكمل: "مع ذلك، لا سبب يمنعنا، وإذا ما ظلت الأجواء هكذا، من أن ننهي ضمن الخمسة الأوائل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على صعيد النقاط".

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