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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون

زعم جورج راسل أنّه "لن يتمّ إعلان أيّ شيء" بشأن مستقبله في الفورمولا واحد خلال جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري في ظلّ تواصل ارتباط اسمه بمقعد مرسيدس لموسم 2022.

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون

يتنافس راسل سائق ويليامز الحالي للانضمام إلى مرسيدس للعام المقبل ليكون زميلًا للويس هاميلتون بعد أن كان جزءًا من برنامج تطوير ناشئي مرسيدس منذ 2017.

وقالت مرسيدس أنّها ستتّخذ قرارها بشأن الاختيار بين راسل وسائقها الحالي فالتيري بوتاس في مرحلة ما هذا الصيف، حيث ينتهي عقداهما الحاليان مع نهاية الموسم الحالي.

لكنّ راسل كشف بأنّه لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبله ضمن جولة سيلفرستون على أرضه وأمام جماهيره، نافيًا أن يكون قد أتمّ صفقة مع مرسيدس لموسم 2022.

وضمن الحلقة الأحدث من برنامج "اف1 نايشن" الإذاعي، سُئل راسل إن كان قد وقّع بالفعل مع مرسيدس، حيث أجاب: "وقّعت مع مرسيدس قبل خمسة أو ستّة أعوام. ذلك صحيحٌ بنسبة 100 بالمئة. مثلما يعلم الجميع فقد اعتنوا بي".

وأضاف: "لكن في ما يتعلّق بمقعدي للعام المقبل، فلم يتمّ التوقيع على أيّ شيء، ولن يتمّ إعلان أيّ شيء في سيلفرستون. يُمكنني إعلامكم بذلك".

وفي حين فشل راسل في تسجيل أيّ نقاط مع فريقه ويليامز منذ انضمامه له مطلع موسم 2019، فإنّ أداءه مع الفريق في ظلّ تلك المعاناة في آخر الترتيب منحه إشادة واسعة من قبل الجميع في البادوك.

كما حصل راسل على مذاق سيارة مرسيدس عندما شارك بديلًا عن هاميلتون المصاب بكورونا في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

وتأهّل البريطاني ثانيًا حينها وسيطر على المراحل الأولى من السباق قبل أن يتسبّب خطأ في وقفة الصيانة وثقبٌ لاحقٌ في أحد إطاراته في حرمانه من فوز شبه مؤكّد ما تركه تاسعًا في النهاية.

وكان راسل قريبًا من تحقيق نقاط ويليامز الأولى منذ جائزة ألمانيا الكبرى 2019 في السباقات الأخيرة، حيث حلّ في المركز الـ 11 في الجولة الأخيرة في النمسا.

وتمتّعت ويليامز بأداء متحسّن منذ بلوغها القاع قبل عامين، حيث يعتقد راسل بأنّ مستقبل الفريق يبدو "مشرقًا للغاية" في ظلّ الملكيّة الجديدة واعتماد القوانين الجديدة العام المقبل.

وقال راسل: "من الواضح أنّ الفريق حلّ في المركز الأخير على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي. لكنّني واثقٌ من أنّ ذلك لن يتكرّر العام المقبل".

وأضاف: "تسير الأمور نحو الأفضل. يقوم يوست كابيتو بعملٍ مدهش لبناء هيكلٍ يسمح للجميع بالعمل بكفاءة أكبر وسلاسة أعلى، وأعتقد بأنّ جميع القرارات التي اتُّخذت حتّى الآن كانت صائبة".

وأكمل: "لا يوجد سببٌ يمنع ويليامز من المنافسة في الأمام في الأعوام المقبلة. قد يبدو ذلك غبيًا الآن، لكن بالنظر إلى موسم 2013 عندما كان فالتيري وباستور مالدونادو يقودان السيارة فقد تواجد الفريق في المركز التاسع أو العاشر في بطولة الصانعين، ومن ثمّ حلّ ثالثًا في العام التالي وحقّق الكثير من منصّات التتويج".

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