راسل لم يكن يعلم بمشكلة تسرب المياه التي كادت تقضي على سباقه في البرازيل

أحرز راسل أول فوز له في الفورمولا واحد من بوابة سباق إنترلاغوس بعد أن نجحت مرسيدس بتحقيق الثنائية، مع لويس هاميلتون ثانياً.

وهذا ما وضع حداً لجفاف الانتصارات التي عانت منه العلامة الألمانية، وبعد عامين تقريباً من الانتصار الذي حُرم منه راسل بشكل محبط على حلبة الصخير حين شارك بديلاً عن هاميلتون آنذاك.

لكن وبعد السباق، كشفت مرسيدس بأن السيارة كانت تعاني من تسرب المياه وهي مشكلة ظهرت بعد منتصف السباق.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "عانينا من مشكلة تسرب مياه خلال السباق، ولم يكن من الواضح إن كانت السيارة ستتمكن من إكمال السباق".

وكشف الفريق بأن هذه المشكلة كان من المحتمل أن تقضي على سباق راسل قبل عدة لفات من النهاية، لكن السيارة صمدت حتى النهاية.

ولم يتم إعلام راسل بالمشكلة، حيث أكد وولف بأن "جميع أفراد الفريق اتفقوا على تركه يقود حتى النهاية حتى من دون مياه في السيارة، بل مع التركيز فقط على إكمال السباق".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

ونجح راسل بالتفوق على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ضمن معركة متقاربة في السباق القصير يوم السبت ليحرز الفوز، ومن ثم نجح بالإبقاء على سيارة ريد بُل الثانية مع سيرجيو بيريز، خلفه خلال القسم الأول من السباق الرئيسي.

وجاء آخر تهديد لمركزه من قبل زميله هاميلتون، حيث منحهما الفريق حرية المنافسة بعد خروج سيارة الأمان، وكان يمتلك إطارات أجدد بلفتين من زميله الشاب.

وسُمع راسل وهو يسأل الفريق في مرحلة ما إن كان من المسموح المنافسة، لكن وولف أكد بأن أوامر الفريق لم تكن مطلقاً في الحسبان.

فقال: "كفريق، لطالما وقفنا مع حرية التسابق، ولم نقم مطلقاً بما يخالف ذلك، إلا في حال كان السائق خارج حسابات اللقب والآخر ضمنها".

واختتم: "كنا نتطلع في الحقيقة لتركهما يتنافسان على نفس الإطارات، وقد ناقشنا هذا الأمر في الصباح خلال اجتماع مناقشة الاستراتيجيات".