تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

لم يكن جورج راسل قد جمع ما يكفي من طاقة البطارية عند انطلاقة السباق الافتتاحي لموسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، ما سمح لشارل لوكلير بخطف الصدارة مبكرًا.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: لارس بارون / غيتي إيماجز

أرجع الفائز بجائزة أستراليا الكبرى انطلاقته غير المثالية في أول سباق للفورمولا 1 هذا العام إلى عدم امتلاكه طاقة بطارية متبقية على شبكة الانطلاق، الأمر الذي فتح الباب أمام شارل لوكلير للتقدم عند الانطلاقة.

وعانى كل من راسل وأندريا كيمي أنتونيللي زميله في الفريق من انطلاقة صعبة في السباق على حلبة ألبرت بارك. وتراجع راسل إلى المركز الثاني بعدما انطلق لوكلير بسرعة ليتصدر، بينما تراجع أنتونيللي إلى المركز السابع بعدما أحاط به كل من لويس هاميلتون وأرفيد لينبلاد وإسحاق حجار.

ورغم أن راسل اضطر إلى التعافي وخاض بالفعل صراعًا مع لوكلير على الصدارة في اللفات الأولى، وهو صراع بدا في البداية أنه يخسره، فإن ظهور سيارة الأمان الافتراضية بسبب توقف سيارة ريد بُل الخاصة بحجار سمح لراسل بالتوقف بتكلفة زمنية منخفضة نسبيًا.

في النهاية، لم تستجب فيراري خلال أي من فترتي سيارة الأمان الافتراضية المبكرتين، ما سمح لمرسيدس بالعودة إلى المركزين الأول والثاني.

وقال راسل إن الاحتفاظ بالصدارة بعد الانطلاقة كان صعبًا بسبب اختلاف استراتيجيات استخدام الطاقة في بداية السباق، إضافة إلى أن وضعية الخط المستقيم كانت تسبب ضعف الاستجابة للانعطاف عند الخروج من المنعطف الثامن.

وقال راسل: "أشعر بسعادة كبيرة. كانت معركة هائلة في البداية".

وأضاف: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا. وصلت إلى شبكة الانطلاق ونظرت إلى مستوى البطارية، لم يكن لدي أي طاقة متبقية! قمت بانطلاقة سيئة ثم بالطبع كانت هناك معارك متقاربة جدًا مع شارل".

وأردف: "كان لدينا هذا الشعور بأن الأمر سيكون مثل تأثير اليويو، وبمجرد أن يتقدم أحدنا إلى الأمام يصبح من المستحيل تقريبًا الاحتفاظ بالمركز".

وأكمل: "من الواضح أنه مع وضعية الخط المستقيم فإنّنا نفقد الكثير من المقدمة في السيارة، لذا نعاني كثيرًا من ضعف الاستجابة للانعطاف في هذه المنعطفات. لذلك أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات ربما سيحتاج إلى تحسين ذلك قليلًا لأنه كان أمرًا غير مريح بعض الشيء."

في المقابل، اضطر أنتونيللي إلى تقديم سباق تعافٍ بعد تراجعه إلى المركز السابع، لكنه بدأ في تجاوز السيارات أمامه ليعود إلى المنافسة مع بقية السائقين ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ومثل راسل، لم يبدأ السباق أيضًا بطاقة بطارية كافية، ما جعله عرضة لهجمات سيارتي فيراري السريعتين عند الانطلاقة وكذلك للسائقين خلفه الذين تمكنوا من الحفاظ على بعض الطاقة خلال لفة التشكيل. ولم يكن هذا أول تعافٍ له خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ فقد تعرض أنتونيللي لحادث في حصّة التجارب الحرة الثالثة، لكن فريق مرسيدس تمكن من إصلاح سيارته في الوقت المناسب قبل التصفيات.

وقال: "كانت أفضل بداية للموسم يمكن أن نتمناها. كانت الانطلاقة سيئة للغاية للأسف وخسرت الكثير من المراكز ووجدت نفسي مضطرًا للتعافي".

وأضاف: "كان سباقًا جيدًا بشكل عام. كانت الوتيرة قوية جدًا، خاصة في النهاية، وأنا متحمس بالفعل للأسبوع المقبل. كانت المنافسة مذهلة في اللفات الأولى، فالتجاوز قوي ويمكن أن يمنح الكثير من الإثارة. لذلك كانت بداية ممتعة للغاية".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد