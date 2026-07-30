تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

هاميلتون بثقة: "سأعود أقوى في النصف الثاني من الموسم!"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون بثقة: "سأعود أقوى في النصف الثاني من الموسم!"

ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

الاستعدادات لموسم 2027 تنطلق.. كيف ستبدو روزنامة الفورمولا 1 في العام المقبل؟

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
الاستعدادات لموسم 2027 تنطلق.. كيف ستبدو روزنامة الفورمولا 1 في العام المقبل؟

بالصور.. وولف وفيرستابن يقضيان العطلة الصيفية معاً للموسم الثاني توالياً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بالصور.. وولف وفيرستابن يقضيان العطلة الصيفية معاً للموسم الثاني توالياً
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

أكد جورج راسل، الذي تراجع إلى المركز الأخير عند انطلاق جائزة المجر الكبرى بسبب عطل في المحرك، أنه لم يسبق له أن عاش موسمًا مليئًا بسوء الحظ بهذا الشكل، سواء في الفورمولا 1 أو طوال مسيرته في سباقات السيارات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أعرب جورج راسل عن إحباطه من سلسلة المشاكل التي لاحقته هذا الموسم. فرغم بدايته القوية، تراجع السائق البريطاني بفارق 59 نقطة خلف زميله ومتصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، بسبب الأعطال التقنية، واصفًا ما مر به بأنه "سلسلة مذهلة من سوء الحظ".

وأوضح راسل أن سيارته دخلت في وضعية مانع التوقف عند الانطلاقة بعدما ارتفعت دورات المحرك بصورة مفرطة، ما سمح لجميع السيارات بتجاوزه قبل الوصول إلى المنعطف الأول، مؤكدًا أن ما حدث أصابه والفريق بإحباط شديد.

حيث قال: "من الواضح أن هناك مشاكل، لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي، فالفريق بأكمله يشعر بذلك بعمق. إنهم غاضبون تمامًا مثلي لأن الأمور وصلت إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا، وأن نتأكد من أننا نملك الإجابات لمعرفة ما إذا كنا نحن سبب هذه الأخطاء. الأمر لا يحدث لنا وحدنا، فقد واجه أوسكار أيضًا مشاكل في علبة التروس، لكن يبدو أنها تحدث لي أكثر من أي شخص آخر".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "آمل أن يتغير الحظ قريبًا. لا أتمنى السوء لأحد، لكنني لم أمر بموسم كهذا من قبل، ليس فقط في مسيرتي في الفورمولا 1، بل طوال حياتي في عالم السباقات".

هذا واستعاد راسل تفاصيل ما حدث عند الانطلاقة، موضحًا اللحظات التي كانت خارج سيطرته أثناء انتظاره انطفاء الأضواء الحمراء.

فقال: "كنت أنتظر وقدمي على دواسة الوقود، وفجأة فقد المحرك توازنه. ارتفعت دوراته بشكل مفاجئ ثم انخفضت فجأة".

واختتم: "سنضيف هذه الواقعة إلى قائمة الأشياء التي حدثت لي خلال النصف الأول من الموسم، والآن لا نملك سوى أن نأمل أن تهدأ الأمور في النصف الثاني من الموسم".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

نوريس بعد فوزه في المجر: "لم نطور السيارة بالكامل بعد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس بعد فوزه في المجر: "لم نطور السيارة بالكامل بعد"

رالف شوماخر: تجب معاقبة ساينز أيضًا في السباق المقبل بعد ما فعله في المجر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
رالف شوماخر: تجب معاقبة ساينز أيضًا في السباق المقبل بعد ما فعله في المجر
المزيد من
جورج راسل

ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

هل ستتمكن مرسيدس من إصلاح وحدة طاقة سيارة راسل؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هل ستتمكن مرسيدس من إصلاح وحدة طاقة سيارة راسل؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مرسيدس: حتى الذكاء الاصطناعي كان سيتوقع فوز مكلارين في المجر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مرسيدس: حتى الذكاء الاصطناعي كان سيتوقع فوز مكلارين في المجر

راسل: "الطريق طويل" حتى النهاية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل: "الطريق طويل" حتى النهاية

أحدث الأخبار

حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
شاهد المزيد