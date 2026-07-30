راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا
أكد جورج راسل، الذي تراجع إلى المركز الأخير عند انطلاق جائزة المجر الكبرى بسبب عطل في المحرك، أنه لم يسبق له أن عاش موسمًا مليئًا بسوء الحظ بهذا الشكل، سواء في الفورمولا 1 أو طوال مسيرته في سباقات السيارات.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
أعرب جورج راسل عن إحباطه من سلسلة المشاكل التي لاحقته هذا الموسم. فرغم بدايته القوية، تراجع السائق البريطاني بفارق 59 نقطة خلف زميله ومتصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، بسبب الأعطال التقنية، واصفًا ما مر به بأنه "سلسلة مذهلة من سوء الحظ".
وأوضح راسل أن سيارته دخلت في وضعية مانع التوقف عند الانطلاقة بعدما ارتفعت دورات المحرك بصورة مفرطة، ما سمح لجميع السيارات بتجاوزه قبل الوصول إلى المنعطف الأول، مؤكدًا أن ما حدث أصابه والفريق بإحباط شديد.
حيث قال: "من الواضح أن هناك مشاكل، لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي، فالفريق بأكمله يشعر بذلك بعمق. إنهم غاضبون تمامًا مثلي لأن الأمور وصلت إلى هذه المرحلة".
وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا، وأن نتأكد من أننا نملك الإجابات لمعرفة ما إذا كنا نحن سبب هذه الأخطاء. الأمر لا يحدث لنا وحدنا، فقد واجه أوسكار أيضًا مشاكل في علبة التروس، لكن يبدو أنها تحدث لي أكثر من أي شخص آخر".
وتابع: "آمل أن يتغير الحظ قريبًا. لا أتمنى السوء لأحد، لكنني لم أمر بموسم كهذا من قبل، ليس فقط في مسيرتي في الفورمولا 1، بل طوال حياتي في عالم السباقات".
هذا واستعاد راسل تفاصيل ما حدث عند الانطلاقة، موضحًا اللحظات التي كانت خارج سيطرته أثناء انتظاره انطفاء الأضواء الحمراء.
فقال: "كنت أنتظر وقدمي على دواسة الوقود، وفجأة فقد المحرك توازنه. ارتفعت دوراته بشكل مفاجئ ثم انخفضت فجأة".
واختتم: "سنضيف هذه الواقعة إلى قائمة الأشياء التي حدثت لي خلال النصف الأول من الموسم، والآن لا نملك سوى أن نأمل أن تهدأ الأمور في النصف الثاني من الموسم".
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