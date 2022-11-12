راسل: لفة التصفيات في البرازيل "تجربة سيئة"و كسرتُ "مسند الرأس" من شدة الارتجاجات

وصلت مرسيدس إلى إنترلاغوس في البرازيل وهي الحلبة التي شهدت أداءً مذهلاً من لويس هاميلتون الموسم الماضي حين انطلق من آخر الترتيب ليحقق الفوز.

لكن سيارة السهام الفضية عانت من المشاكل منذ بداية الموسم تمثلت في القفزات والارتدادات.

وبالرغم من أن الفريق حسّن منها لكن هاميلتون وراسل ما زالا يواجهان صعوبات جمّة في تقديم الأداء المطلوب على متن السيارة.

واكتفى هاميلتون بالمركز الثامن، بينما سينطلق راسل ثالثاً في السباق القصير يوم السبت.

وتعقيباً على لفته الأخيرة في التصفيات، أكد راسل صعوبة الظروف الجوية التي زادت من تعقيد مهمته على متن السيارة التي لا تطاوعه كما يريد.

فقال: "تخامرني مشاعر مختلطة لأننا كنا آخر السيارات التي خرجت في التصفيات".

وأكمل: "مع سير اللفة كانت الأمطار تهطل بشكل أكبر وأكبر مقارنة بالسابق والوضع بات صعباً".

وأردف مهنئاً كيفن ماغنوسن على تحقيق قطب الانطلاق الأول: "لكن تهانيّ الحارة إلى كيفن (ماغنوسن) وفريق هاس، هذا هو جوهر الفورمولا واحد، نتائج جنونية كهذه".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن المركز الثالث نتيجة جيدة كانطلاقة للسباق القصير يوم السبت".

وكشف راسل أن رأسه كان يؤلمه بالفعل في التصفيات مؤكداً أن مسند الرأس قد كُسر.

فقال: "لقد عانيت آلاماً في الرأس حقاً. لقد كسرتُ مسند الرأس من كثرة الارتجاجات!".

وأكمل: "كانت تجربة سيئة للغاية ومن ثم خسرت السيطرة على القسم الخلفي للسيارة. أردتُ أن ألتف 360 درجة لكن القسم الخلفي علق في الحصى".

وتابع: "ربما لم يكن ذلك قراراً حكيماً. لكن كنا نعلم أن لدينا فرصة وحيدة في أول لفة فقط".

واختتم: "من المفترض أن السيارة غير متضررة، لكن الفريق سيفحص السيارة بالتأكيد لضمان عدم وجود أي حصى عالقة. لكن من المفترض أنه لا توجد أضرار".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت