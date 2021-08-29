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راسل: "لا يُهمّ" كيف حقّقت منصّة تتويجي الأولى في الفورمولا واحد

قال البريطاني جورج راسل أنّ طريقة تحقيقه لمنصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد "لا تهمّ" وذلك بعد تصنيفه ثانيًا في سباق جائزة بلجيكا الممطر.

راسل: "لا يُهمّ" كيف حقّقت منصّة تتويجي الأولى في الفورمولا واحد

تأهّل سائق ويليامز بشكلٍ مذهل في المركز الثاني لسباق سبا-فرانكورشان أمسٍ السبت، لكنّ السباق اقتصر على ثلاث لفّات خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار، وحافظ البريطاني الشاب على مركزه من دون أيّ تهديد.

وبالرغم من أنّ أفضل نتيجة له في مسيرته في الفورمولا واحد جاءت من دون أيّ لفّات تسابق فعليّ، قال راسل أنّ هذا يُعتبر إنجازًا مستحقًا بالنظر إلى ما نجح هو وفريقه ويليامز في تحقيقه سابقًا في عطلة نهاية الأسبوع.

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"لا يهمّ" قال راسل بعد السباق عندما سُئل عن طريقة تحقيقه للمركز الثاني، وأضاف: "لكن أوّلًا أودّ الاعتذار من كلّ الجماهير، كان دعمهم مدهشًا ببقائهم طوال الوقت. كنّا جميعًا على ذات المركب".

وأردف: "كان من المؤسف عدم قدرتنا على إطلاق هذا السباق، لكن من جانبنا وجانب فريقنا فهذه نتيجة مدهشة".

وكان راسل قد كسب لقب "سيّد السبت" في الفورمولا واحد لتقديمه تأديات مدهشة في التصفيات لصالح ويليامز قبل أن يُواجه خيبات أملٍ في السباقات.

لكنّه قال بأنّه من الرائع أخيرًا أن يتلقّى جائزة لقاء أدائه المفاجئ في التصفيات الممطرة أمسٍ السبت كونه كاد أن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وقال في هذا الصدد: "يستحقّ الفريق بأكمله هذه النتيجة لأنّه بذل جهدًا مدهشًا في الأعوام الأخيرة، ولم يكن هناك أيّ شيء يُظهر ويُوضح ذلك".

وأكمل: "أتقنا كلّ شيء أمسٍ السبت ونحن نقف الآن عصى منصّة التتويج. يُمكنني أن أخبرك أنّني لم أتوقّع ذلك هذا العام بالتأكيد".

وبالرغم من منح نصف النقاط فقط، فإنّ راسل حقّق أعلى رصيد نقاطٍ في سباق واحدٍ في مسيرته في الفورمول واحد، وذلك بعد حلوله ثامنًا في السباق الماضي في المجر.

ومع حلول زميله نيكولا لاتيفي تاسعًا، فقد حقّقت بذلك ويليامز نقاطًا مزدوجة للسباق الثاني على التوالي رافعة رصيدها إلى 20 نقطة هذا الموسم متقدّمة بفارق مريح على ألفا روميو خلفها.

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