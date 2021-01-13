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راسل لا ينجرف وراء التفكير حيال فرصة القيادة لمرسيدس في 2022

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راسل لا ينجرف وراء التفكير حيال فرصة القيادة لمرسيدس في 2022

قال جورج راسل أنه يطرد من عقله أيّة أفكار حول إمكانية القيادة لصالح مرسيدس في 2022، بينما يتوجّه إلى الموسم الجديد للبطولة هذا العام، وذلك كونه يعلم بأنّ وضعه قد يتغير سريعًا جدًا.

يمثّل البريطاني الشاب مرشّحًا واضحًا للانتقال إلى صفوف مرسيدس في 2022 بعد تأديته المثيرة للإعجاب مع الفريق للمرة الأولى عندما شارك مكان لويس هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

لكن وبالرُغم من الفرص التي قد تُتاح له إذا ما أثار الإعجاب مع ويليامز هذا العام، لكنّه أوضح بأنّ الظروف الجنونية التي اختبرها الموسم  الماضي من أجل الحصول على أول فرصة له مع مرسيدس تُظهر سبب عدم جدوى الانجرار وراء تلك الأحلام في الوقت الحالي.

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وضمن حديثه خلال حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح راسل بأنّه لا يفكّر حيال أيّ هدف يحتاج إلى بلوغه في 2021 من أجل إثارة إعجاب مدراء مرسيدس.

فقال: "لا، لم يخبروني بما أنا بحاجة لفعله. في الوقت الحالي، أنا أحترم الجميع في ويليامز وسأبذل معهم كل ما بوسعي من أجل الفريق، مثلما فعلوا معي خلال العامين الماضيين".

وأضاف: "لا أحب أن أفكّر حيال المستقبل. هذه الرياضة تتغير بسرعة كبيرة، وكذلك المنظور تجاه السائقين - سمعتك الرياضية قد تتغير بسرعة. كما أنّ العوامل الخارجية - مثلما رأينا - يكون له دور كذلك".

وأوضح راسل أن حتى فرصة القيادة لصالح مرسيدس لمرة واحدة لم تكن ضمن حساباته العام الماضي، لا سيّما وأنّ إدارة ويليامز السابقة لطالما كانت معارضة بشدة لذلك.

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فقال: "لا أحد كان ليتوقّع ما حصل من أحداث. أن تخبرني في منتصف الموسم بأنني في مرحلة ما سأكون في صدارة أحد السباقات وأنني كنت لأحقق الفوز، وأنطلق من الصف الأوّل، لم أكن لأرى ذلك ممكنًا على الإطلاق".

وتابع: "تحدثت حول ذلك في الماضي مع إدارة ويليامز، وكانت الإجابة دومًا لا. لكن ولحسن الحظ، كانت الإدارة الجديدة منفتحة للغاية، وأرادوا منحي الفرصة. ليروا كيف سيكون أدائي كذلك. لذلك لم أرى حتى بأنّك الإمكانية واقعية حتى إذا ما تغيب لويس أو فالتيري (بوتاس) عن أحد السباقات. لم أكن أظن بأنّ ذلك ممكنًا على أيّة حال".

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