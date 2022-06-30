تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ريد بُل: تراكم الخبرة في الفورمولا واحد يجعل فيرشتابن سائقًا "مكتملًا" التالي / الفورمولا واحد تردّ على "دفاع" بيرني إكليستون عن بوتين
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

راسل: لا يمكن اجتياز منعطف "كوبس" بضغط كامل على دواسة وقود سيارة مرسيدس الحالية

أبدى جورج راسل سائق مرسيدس شكوكه حيال إمكانية اجتياز منعطف "كوبس" الشهير في حلبة سيلفرستون مع الضغط الكامل على دواسة الوقود وذلك بسبب مشكلة "القفز" التي تعاني منها السيارة الفضية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل: لا يمكن اجتياز منعطف "كوبس" بضغط كامل على دواسة وقود سيارة مرسيدس الحالية

انضم راسل إلى فريق مرسيدس في 2022 بعد ثلاثة مواسم أمضاها ضمن صفوف ويليامز، لكنه أمضى أولى جولات الموسم يعمل مع الفريق بهدف تحسين السيارة.

وضمن حقبة القوانين التقنية الحالية، عانت عدة فرق من الارتدادات و"قفز" سياراتها، لكن مرسيدس كانت الفريق الأكثر تأثراً بها.

وهذا ما منع الفريق من الوصول إلى منصة التتويج ما عدا خمس مناسبات فقط خلال السباقات التسعة الأولى، ليتراجع خلف فيراري وريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنّعين قبيل جائزة بريطانيا الكبرى.

لكن مرسيدس حققت خطوة إلى الأمام لحل مشكلة الارتدادات عندما جلبت تحديثات في برشلونة ما سمح للسيارة بتقديم المزيد من الأداء، بالرغم من معاناة كلا السائقين لويس هاميلتون وجورج راسل من "قفز" السيارة.

حيث قال راسل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد تفاجأنا جميعاً في برشلونة، لأن السيارة لم تكن تعاني من الارتدادات على المقطع المستقيم، لكن في المنعطفات - المنعطفين السريعين 3 و9 - كانت السيارة تقفز".

وأكمل: "لو استمعتم إلى الحوارات اللاسلكية خلال التصفيات أو حتى إلى حوارات فيراري، لوجدتم الصعوبات التي كنا نعاني منها. وتلك المنعطفات بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، أما كوبس فهو بسرعة 300 كيلومتر في الساعة".

وأردف: "لذا، لن يكون الوضع سهلاً. لكنني أعتقد أن هناك عدة فرق في وضعٍ مماثل لوضعنا".

اقرأ أيضاً:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار راسل إلى قدرته على اجتياز منعطف "كوبس" مع الضغط الكامل على دواسة الوقود بدءاً من التجارب الحرة على متن سيارة ويليامز العام الماضي، التي كانت تعتبر أبطأ سيارات 2021.

فقال: "أنا واثق بأنني لن أتمكن من تكرار ذلك هذا الموسم، بالرغم من الارتكازية المرتفعة على السرعات العالية".

وبالرغم من شعوره "السيء خلف المقود" على حلبة برشلونة، لكن مرسيدس كانت الأسرع في السباق بشكل مثير للاهتمام.

ومن المتوقع أن تجلب مرسيدس تحديثات إضافية لجولة سيلفرستون، حلبة الموطن لكلٍ من راسل وهاميلتون.

يشار إلى أن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يتوقع من مرسيدس أن تكون سريعة للغاية في سيلفرستون، بعد أن عانت على حلبات موناكو، أذربيجان وكندا.

المشاركات
التعليقات
ريد بُل: تراكم الخبرة في الفورمولا واحد يجعل فيرشتابن سائقًا "مكتملًا"
المقال السابق

ريد بُل: تراكم الخبرة في الفورمولا واحد يجعل فيرشتابن سائقًا "مكتملًا"
المقال التالي

الفورمولا واحد تردّ على "دفاع" بيرني إكليستون عن بوتين

الفورمولا واحد تردّ على "دفاع" بيرني إكليستون عن بوتين
خلدون يونس More from
خلدون يونس
هاميلتون يطالب بتغييرات "في العقليات المتحجرة" بعد إساءة بيكيه العنصرية
فورمولا 1

هاميلتون يطالب بتغييرات "في العقليات المتحجرة" بعد إساءة بيكيه العنصرية

نوريس: سيلفرستون ستُبرز "الاختلافات الكبيرة" في سيارات 2022 جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

نوريس: سيلفرستون ستُبرز "الاختلافات الكبيرة" في سيارات 2022

هورنر يتوقع عودة قوية لفريق مرسيدس في سيلفرستون وبول ريكار جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هورنر يتوقع عودة قوية لفريق مرسيدس في سيلفرستون وبول ريكار

جورج راسل More from
جورج راسل
راسل: مرسيدس تقع في "أفخاخ متلاحقة" مع سيارتها "دبليو13" جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

راسل: مرسيدس تقع في "أفخاخ متلاحقة" مع سيارتها "دبليو13"

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين" جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

راسل: لا يمكن لمرسيدس مواصلة الاعتماد على "سوء حظ الآخرين"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
وولف: على مرسيدس توخي "الحذر" حيال توقعاتها في الفورمولا واحد
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس توخي "الحذر" حيال توقعاتها في الفورمولا واحد

ماركو: ضغط مرسيدس على "فيا" لمساعدتها في "الارتدادات" انقلب عليها
فورمولا 1

ماركو: ضغط مرسيدس على "فيا" لمساعدتها في "الارتدادات" انقلب عليها

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فيرشتابن: بيكيه "ليس عنصريًا بالتأكيد" لكنّ تعليقه "لم يكن صحيحًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: بيكيه "ليس عنصريًا بالتأكيد" لكنّ تعليقه "لم يكن صحيحًا"

ساينز: سيلفرستون "معيارٌ جيّد" لمعرفة مدى تقدّمي مع سيارة "اف1-75"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: سيلفرستون "معيارٌ جيّد" لمعرفة مدى تقدّمي مع سيارة "اف1-75"

ألبون: حزمة ويليامز الجديدة في سيلفرستون تتّبع تصميم ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبون: حزمة ويليامز الجديدة في سيلفرستون تتّبع تصميم ريد بُل

فريق ألبين للفورمولا واحد يطلق برنامجاً لدعم المواهب النسائية
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ألبين للفورمولا واحد يطلق برنامجاً لدعم المواهب النسائية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.