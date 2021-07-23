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راسل "لا يفهم" وتيرة تصفياته الممتازة على متن "تاسع أسرع سيارة"

كشف جورج راسل أن فريقه ويليامز يمتلك حالياً تاسع أسرع سيارة في الفورمولا واحد، مشيراً أنه لا يفهم سبب تأهله ضمن المراكز العشرة الأولى.

راسل "لا يفهم" وتيرة تصفياته الممتازة على متن "تاسع أسرع سيارة"

شدد راسل على أنّ بيانات الفريق تشير نظرياً إلى أن سيارة ويليامز أسرع فقط من سيارة هاس، ما عدا أنه وخلال التصفيات فإن البريطاني يتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى بشكل متكرر.

حقق راسل أفضل نتيجة تصفيات له خلال جولة بريطانيا، حيث انطلق من المركز الثامن لسباق سيلفرستون القصير.

ونجح بتحقيق المركز التاسع، لكنّ عقوبة التراجع ثلاثة مراكز كانت تعني أنه سينطلق من المركز الـ 12 في السباق الأساسي، لينهيه بنفس المركز.

وأشار راسل إلى أن معاناته في البقاء أمام السيارات الأسرع دليل إضافي على صعوبة تكرار أدائه القوي على مدار اللفة الواحدة، لمسافات طويلة.

فقال: "بشكل عام، لا أعتقد أننا نستحق حقاً التواجد في مركز أعلى. لا أعلم كيف تمكنا من التأهل بهذا المركز المرتفع".

وتابع: "نظرياً، نحن تاسع أسرع سيارة في كل حصة ما عدا التصفيات. التجارب الحرة الأولى والثانية والثالثة، والسباق، نحن تاسع أسرع سيارة".

وأردف: "من ثم وبطريقة ما، نتمكن خلال التصفيات من الإنهاء ضمن المراكز العشرة الأولى أو الـ 12. لذا خلال السباق عندما تمتلك تاسع أو ثامن أسرع سيارة، فمن الصعب الحفاظ على المركز".

واسترسل: "أعتقد أن السيارات خلفي كانت أسرع مني بأربعة أو خمسة أعشار الثانية".

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بالمقابل، اعترف راسل أن الفريق يجب أن يكون مسروراً بما تمكن من تحقيقه حتى الآن.

فقال: "إنه أمر محبط بعض الشيء في السباقات. لكنني أعتقد أن التواجد ضمن المراكز الـ 12 الأولى خلال السباقات الأربعة الأخيرة ما عدا السباق الذي انسحبنا منه، والمنافسة على النقاط لهو أمر يستحق أن نفخر به".

وتابع: "أعتقد أن المركز 12 نتيجة عادلة. وربما نحن لا نستحق مركزاً أعلى من ذلك. يبدو أن هذا هو واقع الحال".

واختتم: "لا أعتقد أن ما يحصل مرده إلى عدم قيامنا بعمل جيد في السباق. بل لأننا نقوم بعمل رائع في التصفيات. وهذا وضع صعب بعض الشيء".

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