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راسل "لا يفهم بالضبط" سبب تحسّن وتيرة مرسيدس في تجارب ميامي

كشف جورج راسل أنه غير واثق من أن تحديثات فريقه مرسيدس في ميامي هي السبب وراء الوتيرة المتحسنة للسهام الفضية خلال يوم الجمعة، محذراً من أن التجارب الحرة "لا تعني شيئاً".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل "لا يفهم بالضبط" سبب تحسّن وتيرة مرسيدس في تجارب ميامي

عانت سيارة مرسيدس من ارتدادات كبيرة حتى الآن في موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، وهذا ما حرمها من استخلاص القدرات المتوقعة منها، وأدى لتراجع سائقي الفريق راسل ولويس هاميلتون خلف سائقي ريد بُل وفيراري.

وجلبت العلامة الألمانية مجموعة من التحديثات للسيارة في ميامي، من بينها جناح خلفي منخفض الجرّ وصُفيحات معدّلة للجانح الأمامي.

كما حذّر البريطاني اليافع من عدم وجود "حل سحري" لمشاكل مرسيدس، بالرغم من أنه تصدر التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة، بفارق عُشر ثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام.

أما هاميلتون فقد أنهى بالمركز الرابع. لكنّ راسل حذّر من أن الوقت مبكر جداً لتوقع أي شيء حيال وتيرة السيارة، معترفاً بأنه لا يدرك سبب التحسّن.

حيث قال راسل: "لا أفهم السبب حقاً وبصراحة. كنا نعلم على الدوام أن ظروف الحرارة المرتفعة هنا ستكون مناسبة، ربما لأننا كنا نعاني كثيراً لتحمية الإطارات، حتى في البحرين".

وتابع: "لكن هذه هي الجولة الحارة الأولى هذا الموسم. بالتأكيد كان لذلك دورٌ في التحسن. السيارة تعمل بشكل جيد، لكنه يوم الجمعة فقط، وعلينا ألا ننساق خلف التوقعات".

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وبينما أوضح راسل أنه "غير واثق تماماً" إن كانت التحديثات التي أدخلتها مرسيدس تقدم فهماً أفضل للاتجاه التطويري المناسب، لكنه اعترف بأن اليوم كان مفيداً للفريق.

فقال: "لقد كان يوماً مثمراً بالنسبة لنا، ربما أكثر يوم جمعة مثمر حتى الآن".

وأكمل: "لكن يجب القول أن التجارب الحرة لا تعني شيئاً، علينا مواصلة العمل".

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من جهته، أبدى هاميلتون حذره من الانسياق وراء وتيرة مرسيدس ليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشعور خلف المقود بعد التحديثات بدا "مماثلاً" للمعتاد، وأن الفريق يتحلى بالتفاؤل.

فقال: "يبدو أننا أسرع هنا، لقد نجحنا بالتحسن بطريقة ما بالفعل".

واختتم: "لست واثقاً تماماً من مواضع التحسن. لكن الارتدادات ما زالت موجودة، ولم نحلّها تماماً بعد، لكنني أعتقد أننا نُحسّن السيارة شيئاً فشيئاً".

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