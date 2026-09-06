راسل "لا يفكر حتى" في العودة إلى صراع اللقب مع "سيطرة" أنتونيللي

مع انطلاق أنتونيللي من المركز التاسع عشر في مونزا وراسل من المركز الثاني، حصل البريطاني على فرصة ذهبية لتقليص فارق الـ59 نقطة الذي كان يفصله عن السائق الإيطالي. لكن أنتونيللي تقدم سريعًا في الترتيب، وقفز إلى المركز السادس بعد استئناف السباق في اللفة السادسة، واستخدم ذلك نقطة انطلاق لتحدي راسل على الفوز.

وبعد أن تجاوز راسل للمرة الأولى في اللفة 19 وتبادلا المراكز عدة مرات، استفاد أنتونيللي من دخول سيارة الأمان الافتراضية لإجراء توقف منخفض التكلفة وتغيير إطاراته إلى مجموعة جديدة من الإطارات المتوسطة، قبل أن يلحق براسل الذي كان يستخدم الإطارات القاسية عندما بدأت إطارات الأخير تفقد فعاليتها في نهاية السباق المؤلف من 53 لفة.

وكان فوز أنتونيللي العائد من الخلف هو السابع له في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، ليرفع السائق البالغ من العمر 20 عامًا صدارته للبطولة إلى 66 نقطة، بدلًا من الاكتفاء بتقليص الأضرار أمام راسل.

ويبدو أن تلك الضربة القوية دفعت راسل إلى مرحلة تقبّل الواقع، إذ أقر بأن اللحاق بزميله الإيطالي خلال السباقات التسعة أو العشرة المقبلة سيكون مهمة شاقة.

وقال راسل: "نعم، كيمي يسيطر بالتأكيد على الوضع، وهو يستحق أن يكون في موقع السيطرة عليه. أنا لا أفكر حتى في صراع أو عودة أو أي شيء من هذا القبيل. أركز فقط على خوض السباق تلو الآخر ومحاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل عطلة نهاية أسبوع".

وأضاف: "إنه يقدم أداءً مذهلًا. سيكون التغلب على هذا الفارق صعبًا للغاية، لذلك أتقبل الأمر نوعًا ما على ما هو عليه. سأستمتع بما تبقى من الموسم وأحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من السباقات".

ولم يرَ راسل أي مشكلة في تقسيم استراتيجيات مرسيدس، إذ بدأ على الإطارات المتوسطة ثم انتقل إلى الإطارات القاسية التي استخدمها خلال الجزء الأكبر من السباق. أما أنتونيللي، الذي اضطر إلى الانطلاق من مؤخرة الترتيب، فاختار الإطارات القاسية، قبل الانتقال إلى الإطارات المتوسطة تحت العلم الأحمر. وبدا أن أنتونيللي سيواجه صعوبة إما في إيصال تلك الإطارات إلى نهاية السباق، أو في تحدي راسل من دون الاستفادة من سيارة الأمان الافتراضية التي وفرت له فرصة أقل تكلفة للتوقف.

وقال راسل: "حسنًا، كانت [الإطارات القاسية] بالتأكيد أفضل إطارات للوصول بها إلى نهاية السباق. وعندما رأيت ماكس [فيرستابن] وكيمي على الإطارات المتوسطة، شعرت بارتياح كبير لأنني كنت أعلم أنهما سيتعرضان لتراجع أكبر في الأداء مني، لذلك كنت سعيدًا جدًا بموقفي في تلك المرحلة الوسطى من السباق".

وأكمل: "خرجت سيارة الأمان الافتراضية في التوقيت المثالي تمامًا أمام السائقين لاتخاذ قرار التوقف وإجراء التغيير. كان من المثير جدًا أن نرى كيف كان السباق سيسير لو لم تدخل سيارة الأمان الافتراضية".