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راسل لا يعلم أين "اختفت" وتيرة ويليامز في البرازيل

قال جورج راسل سائق ويليامز أنه لا يعلم أين اختفت وتيرة فريقه، وذلك بعد تصفيات مخيبة للآمال في جائزة البرازيل الكبرى.

راسل لا يعلم أين "اختفت" وتيرة ويليامز في البرازيل

تراجع البريطاني الشاب خلف زميله نيكولاس لاتيفي للمرة الأولى في إنترلاغوس، وذلك في يوم عانى فيه الثنائي من أجل الأداء قبل أن يخرج كلاهما من القسم الأول للتصفيات.

وأوضح راسل أن الافتقار للسرعة من السيارة مثّل تخوّفًا أكبر بالنسبة له من قيام لاتيفي بعمل أفضل منه.

حيث قال: "لم تسر الأمور على نحوٍ جيّد بالنسبة لي. أعتقد بأن نيكولاس قام بعمل جيّد للغاية. لكننا كفريق عانينا كثرًا ولا نعلم أين اختفت وتيرتنا. أعتقد بأنّ ذلك هو السباق الـ 19، ولم نعبر إلى القسم الثاني للتصفيات في منسابتين فقط، تلك هي المرة الثانية".

وأضاف: "نحن بعيدون للغاية عن المنافسة - 3 أعشار ونصف من الثانية. بدت لفّتي جيدة، لكنها لم تكن مميزة. بالعادة نقوم بلفة جيّدة للغاية على نحوٍ أسهل من ذلك، وعليه فنحن بحاجة إلى فهم ما يحدث وأين اختفت تلك الوتيرة".

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هذا ويشك راسل بأن اتّجاه الرياح ربما يكون قد لعب دورًا في معاناة ويليامز مع سيارة هذا العام، والتي أظهرت خصائصها حساسية تجاه الأجواء العاصفة.

فقال: "أعتقد بأن العامل المؤثر الأكبر قد يكون الرياح. فهنالك تلك الرياح الشديدة بطول المقاطع الضيّقة المتعرجة، وهو ما يصعّب من مهمتنا كثيرًا. وهذا كان نفس الوضع في المرة الأخيرة التي خرجنا فيها من القسم الأول للتصفيات - في بودابست".

 وتابع: "الوضع هو ذاته. لدينا رياح شديدة أضرتنا هنا، وهذا عامل ساهم بالتأكيد فيما نواجهه".

وأكمل: "لكنه يبدو عذرًا سهلًا للغاية، لذلك أحتاج للابتعاد والنظر إلى نفسي، إلى أسلوب قيادتي، ومن ثمّ العمل مع الفريق لمحاولة فهم ذلك الافتقار للوتيرة".

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