راسل لا يعتقد أن حادثته في سباق كندا هي سبب انسحابه

تمكن راسل المنطلق رابعاً، في البداية من منافسة فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تراجع للمركز الثالث، قبل أن يستقر ضمن مركزه.

لكن في اللفة 12 خرج على الحفف الجانبية وارتطم بالحائط حيث تضرر جانح السيارة الأمامي والعجلة الخلفية اليمنى.

وعاد البريطاني بالسيارة إلى المرآب حيث قام الفريق بالإصلاحات المطلوبة ليعود إلى السباق مجدداً، حتى أنه وصل حتى المركز الثامن قبل أن يطلب منه الانسحاب بسبب مشكلة في مكابح السيارة.

وفي البداية، بدا وكأن المشكلة ذات علاقة مباشرة بالحادثة واحتمال تضرر قنوات تبريد المكابح ما يؤدي لارتفاع حرارتها. لكن راسل يتوقع أن السبب الفعلي يتعلق بإعدادات السيارة وبقائه ضمن الهواء المتسخ خلف المنافسين.

حيث قال: "خرجت بشكل عريض قليلاً مع الدخول بالمنعطف الثامن. أدركتُ أنني سأصعد على الحفف الجانبية، لكنني لم أتوقع ردة الفعل العنيفة هذه".

وأكمل: "من ثم، قفزت السيارة في الهواء، وعند ارتطامها بالمسار خسرت السيطرة على القسم الخلفي وارتطمت بالحائط. حصل كل ذلك بشكل مفاجئ".

واعتقد راسل حينها أن سباقه قد انتهى مشيراً إلى أن خطأه ذاك كلفه غالياً حيث يرى البريطاني أن منافسات الفورمولا واحد يجب أن "تعاقب" السائقين حين يخطؤون.

"اعتقدت بأن السباق انتهى. تفاجأت من قدرتي على المواصلة. وكنت قريباً للغاية من الانسحاب.. ذلك شعور صعب. لكن هذا ما يجب أن تكون عليه الرياضة. خطأ صغير واحد ويجب أن تتعاقب عليه" قال البريطاني الشاب.

وتعليقاً على انسحابه لاحقاً من السباق، قال راسل: "لم أكن أشعر أن السيارة مثالية مئة بالمئة، لكنها كانت كافية للقيادة. أعتقد أن القسم الخلفي لم يكن مستقراً".

وأكمل: "كان المركز الثامن ممكناً لكن كان هناك زحام كبير، وقبل السباق لم نكن نتوقع تواجدنا بهذا الموقع. لهذا ربما كانت إعدادات المكابح غير مناسبة لموقعي".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن مشكلة المكابح غير متعلقة بحادثته، أجاب: "عليّ النظر في المسألة مع فريقي، لكنني واثق بأن المشكلة حصلت بسبب تواجدي في الزحام".

وأكمل: "لكننا لم نكن نخطط لتواجدنا بمثل ذلك الموقع، ولم يكن ذلك مناسباً لنا".

وتابع: "حصل كل ذلك فجأة. أعتقد أن المشكلة مع المكابح وحالما تصل إلى درجة معينة من التأكسد، فإنها لا تعود فعالة".

واختتم: "حينها، لا يهم مقدار اهتمامك بها. ببساطة تفقد فعاليتها".