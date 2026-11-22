فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

راسل "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بحاجز لاس فيغاس خلال محاولته المتأخرة

أكّد جورج راسل أنه "لا يشعر بالندم" بعد اصطدامه بالحاجز عند المنعطف الخامس في اللفة 48، خلال صراعه على المركز الثاني في لاس فيغاس

راهان ماجومدار رونالد فوردينغ

تم التحرير: 22-11-2026

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عالم السهام الفضية



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كان بإمكان جورج راسل أن يتوخى الحذر وينهي جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 على منصة التتويج بفارق مريح. لكنه اختار بدلًا من ذلك المجازفة بمناورة متأخرة لانتزاع المركز الثاني، ليشاهد فرصته في تحقيق الفوز وهامش أفضليته في صراع البطولة يتبددان عند الحاجز في المنعطف الخامس.

وكان راسل يحتل المركز الثالث في اللفة 48 من أصل 50، خلف المتصدر ماكس فيرستابن وزميله كيمي أنتونيللي، عندما أقفل المكابح خلال محاولته تجاوز أنتونيللي عند الاقتراب من المنعطف الخامس. وانزلقت سيارته W17 واصطدمت مقدمتها بالحاجز، ما اضطره إلى الرجوع إلى الخلف للعودة إلى الحلبة، ليتراجع إلى المركز التاسع عند رفع العلم الشطرنجي، بفارق 13.192 ثانية عن فيرستابن.

ورغم ذلك، رفض راسل التشكيك في قراره بالمجازفة من أجل الفوز.

وقال راسل: "كنت أعلم أنني إذا أردت الفوز بالسباق، فعليّ أن أكون في المركز الثاني مع الدخول في اللفتين الأخيرتين. لم يكن لدى كيمي نمط التجاوز، لذا أقدمت على مناورة عالية المخاطر ودفعت الثمن، لكنني لا أشعر بالندم. بالطبع أشعر بخيبة أمل بسبب ما حدث، لكن كان بإمكاني التحلي بالحذر وإنهاء السباق في المركز الثالث".

وأثار الخطأ سخرية فورية من فيرستابن، بعد يوم واحد فقط من المواجهة الحادة بينهما خلال حصة التجارب الحرة الثالثة، إذ ضحك سائق ريد بُل عبر محادثات الفريق اللاسلكية قائلًا: "هاها، أحسنت. يا إلهي". وبعد لحظات، عانى أنتونيللي من تراجع متأخر في نشر الطاقة، ما سمح لثنائي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، بتجاوزه وانتزاع المركزين الثاني والثالث، تاركًا الطريق مفتوحًا أمام فيرستابن لتحقيق فوزه الثالث في لاس فيغاس.

وألحق اكتفاء راسل بنقطتين فقط ضربة قوية بمساعيه لإنهاء البطولة في مركز الوصافة. فقد رفع فيرستابن رصيده إلى 304 نقاط، متقدمًا بفارق 40 نقطة عن راسل (264 نقطة)، مع تبقي 50 نقطة فقط متاحة خلال عطلتَي نهاية الأسبوع الاعتياديتين في قطر وأبوظبي. وفي المقابل، تقدم لويس هاميلتون سائق فيراري، برصيد 267 نقطة، إلى المركز الثالث، فيما تساوى نوريس مع راسل عند 264 نقطة.

"التعلم والتأقلم في أثناء السباق" خلال معركة محتدمة بالاستفادة من عامل السحب

George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

جاءت مجازفة راسل المتأخرة لتختتم سباقًا تكتيكيًا محمومًا امتد على مدار 50 لفة، وشكلته قواعد نشر الطاقة في الفورمولا 1 لموسم 2026، والتي أدت إلى تبادل مستمر للصدارة بين فيرستابن وراسل وأنتونيللي ونوريس.

وقال راسل: "كان الأمر مثيرًا للاهتمام. أعتقد أنه كان ممتعًا خلال نصف السباق تقريبًا. ثم بدأ يصبح مرهقًا بعض الشيء في مرحلة معينة، لأنه كان من المستحيل تمامًا الابتعاد عن المنافسين.

"شعرت بأنني كنت أمتلك نمطًا جيدًا جدًا لنشر الطاقة من أجل تجاوز فيرستابن والتقدم عليه قبل خط الانطلاق. كان كيمي يتجاوز، لكن ماكس كان يستعيد مركزه بالفعل قبل الخط"، وأضاف: "غير أن ذلك تركني في موقف مكشوف للغاية خلال المقطع الأوسط، ولهذا خسرت بعض المراكز. تراجعت إلى المركز الخامس، ثم اضطررت إلى تغيير نمط الاستراتيجية، وهو ما ساعدني على التقدم مجددًا في الترتيب. شعرت مع الدخول في اللفة الأخيرة بأنني قادر على العودة إلى النمط الذي كان عليّ استخدامه لمحاولة الفوز بالسباق. كان الأمر صعبًا".

وعندما سُئل عن كيفية موازنة السائقين بين الاندفاعات السريعة على المستقيمات والانكشاف للمنافسين خلال منتصف اللفة، أقر راسل بأنه لم تكن هناك خطة جاهزة للتعامل مع ذلك.

وقال: "كان الأمر يتعلق بالتعلم والتأقلم في أثناء السباق، حقًا. كان غريبًا للغاية. كانت فوارق السرعة على المستقيمات هائلة. كنت أكسب 1.3 ثانية على ماكس على المستقيم، وكان الأمر جنونيًا. سباق غريب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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